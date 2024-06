Bernard Tomic vuelve a dar mucho que hablar. El tenista australiano estuvo en el foco años atrás después de liarla y aparecer en Onlyfans con su ex novia, Vanessa Sierra, a la que daba un mordicos en el trasero en una foto que se hizo muy viral. El excéntrico balcánico terminó arrepintiéndose de aquello una vez que la relación llegó a su fin, y así lo reconoció. Ahora, también es noticia por un episodio bien diferente junto a su nueva pareja, la conocida Keely Hannah.

Tomic abandonó contra Yuta Shimizu en el Little Rock Open de Arkansas después de tener una discusión con su novia influencer. El australiano pidió la asistencia médica en varias ocasiones durante el partido e informó que su novia dio positivo por Covid por la mañana. En el inicio del segundo set, tras perder el primero por 6-1, el comentarista del ATP Challengers informaba que Bernard Tomic y Keely Hannah estaban discutiendo.

«Bernard y su novia siguen discutiendo… En resumen, Tomic dijo: ‘Hoy diste positivo por Covid’, y su novia contestó: ‘No, eso fue hace dos semanas’. No esperaba tener que comentar aquí una pelea de pareja, pero aquí estamos. De cualquier manera, es incómodo para todos los aficionados que estan aquí y sólo quieren ver un poco de tenis esta noche, pero no sé si lo van a conseguir», comentó Zachary Cohen durante la retransmisión del partido.

Finalmente, Tomic decidió retirarse del partido y luego dio positivo a COVID. Se desconoce si es porque se encontraba mal debido a los síntomas o porque directamente no creía conveniente estar jugando si su pareja había dado positivo horas antes. Bernard Tomic, que llegó a ser el número 17 del mundo y que se hundió hasta el puesto 825 en 2022, en la actualidad es el 247 del Ránking ATP.

Tomic y sus líos con Vanessa Sierra

Bernard Tomic es conocido por muchos como el juguete roto del mundo del tenis. El serbio era una de las grandes promesas del deporte de la raqueta años atrás, pero su polémica vida personal fuera de las pistas no le ha ayudado en nada. Y parece que el balcánico se dio cuenta de que, por ejemplo, aparecer en vídeos sexuales junto a su ex novia en OnlyFans no fue para nada una buena idea.