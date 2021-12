Bernard Tomic es conocido por muchos como el juguete roto del mundo del tenis. El serbio era una de las grandes promesas del deporte de la raqueta años atrás, pero su polémica vida personal fuera de las pistas no le ha ayudado en nada. Y parece que el balcánico ha empezado a darse cuenta de que, por ejemplo, aparecer en vídeos sexuales junto a su ex novia en OnlyFans no fue para nada una buena idea.

El tenista abrió una ronda de preguntas en su cuenta de Instagram y precisamente fue preguntado por ello, respondiendo de manera tajante: «Es el mayor arrepentimiento de mi vida». Y es que aquello dio la vuelta al mundo. Su ex, Vanessa Sierra, es muy conocida precisamente por enseñarlo todo en sus redes sociales y por participar en programas como La isla de las tentaciones.

Y hace aproximadamente un año Tomic decidió aparecer con ella en uno de los vídeos que vendía en OnlyFans. «Vaya, convencí a Tomic de que hiciera algo malo. Desliza el dedo hacia arriba para ver el vídeo, lo siento mamá», escribió la influencer junto a una foto del tenista mordiéndole el trasero, una imagen que dio la vuelta al mundo y que no dejó en buen lugar al deportista.

Su arrepentimiento llega meses después de que la pareja tuviera una enorme discusión en la que Tomic partió un ordenador portátil de su ex que después tuvo que pagar. Finalmente cortaron y no acabaron muy bien, pues Tomic ha lanzado varios dardos a Vanessa Sierra. Por ejemplo, cuando le dicen si su próxima novia será más elegante responde cruzando los dedos… Un Tomic que tras perder en Kazajistán se está recuperando de una lesión en un dedo. El serbio está centrado en el tenis y se está preparando al máximo para clasificarse para el Open de Australia en enero.