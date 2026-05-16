El Celtic gana la liga escocesa tras un final de infarto: se rompe el sueño del Hearts

Final tremendo en la liga escocesa. El Celtic de Glasgow ha revalidado el título y ha conseguido su 56ª liga (quinta consecutiva) tras un duelo directo ante el Hearts, el sorprendente equipo que lideró el campeonato hasta la última jornada y que se quedó al borde del triunfo final. En un duelo directo entre los dos primeros de la clasificación, el Celtic derrotó al Hearts por 3-1 en un encuentro que da el título a los de Glasgow.

Y esto supone dos cosas. Por un lado, que se mantiene el tremendo dominio de los dos equipos de Glasgow. El Celtic tiene 56 ligas y el Rangers 55. Pero es que además llevan ganando ambos la liga ¡41 años consecutivos! Y por otro lado, se rompe el sueño del Hearts, el equipo de Edimburgo que ha protagonizado una de las grandes historias de los últimos años en el fútbol europeo. Pero ha muerto en la orilla y no ha podido romper ese dominio tremendo de Celtic y Rangers.

La liga escocesa se decidió este sábado con ese triunfo del Celtic sobre el Hearts. Y fue en el tramo final, porque el tanto (el segundo) que daba el título al conjunto de Glasgow llegó en el minuto 88. Antes iban 1-1 (e incluso el Hearts se llegó a poner 0-1) y el empate le valía al Hearts, que cayó de forma cruel, ya que el gol de la igualada del Celtic fue de penalti y el segundo llegó tras un gol que primero se anuló por fuera de juego… que no era.

Así, otro año más, el Celtic de Glasgow ganó la liga escocesa, pero lo hizo en un contexto en el que el Hearts ha dominado el torneo prácticamente toda la temporada. Fue líder casi todo el año, llegó a esta jornada también como líder y acabó perdiendo ante el Celtic en el último encuentro y perdiendo también el torneo.

Escocia tiene un formato de liga en el que, una vez que se acaba la liga regular (que es a tres vueltas), después se dividen los seis primeros entre la lucha por el campeonato y los seis últimos por la salvación. Una vez divididos, el Hearts y el Celtic pelearon por el título, que finalmente se lo han llevado, por quinto año consecutivo, los de Glasgow.