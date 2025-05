El palo viral de Guti a Jota Jordi y a todos los culés: «A tragar»

José María Gutiérrez Guti vuelve a dar que hablar en las redes sociales. El ex futbolista del Real Madrid y ahora entrenador, colaborador habitual de El Chiringuito de Jugones, se ha hecho viral por su zasca a Jota Jordi en el programa de Pedrerol tras la eliminación del Barcelona frente al Inter de Milán en semifinales de la Champions League. El colaborador culé se quejaba airadamente del arbitraje y culpaba al colegiado de la derrota, a lo que Guti no pudo resistirse a responder: «Complot mundial contra el Barcelona ha sido hoy según Jota. Has recibido siete goles, esa es la única realidad. A tragar como todos los años. No pasa nada, si esta es otra más».

Pero Guti también analizó más en profundidad lo ocurrido en el Giuseppe Meazza: «Me ha parecido un Barcelona muy regular en el primer tiempo, se ha visto superado por el Inter, no sólo los dos goles. No generaba nada salvo cuando le daban el balón a Lamine. Es verdad que luego ha empatado y el Inter ha tenido muchas dudas. Al final, ese error de Araújo condena al Barcelona. Es lo de todo el año. Recibe muchos goles, cuando te menten cuatro goles fuera de casa es muy difícil meterte en una final».

«Siempre ha sido como una moneda al aire, casi todas les han salido cara, menos en esta que les ha salido cruz. Está muy bien atacar y hacer muchos goles, pero claro un equipo que quiere llegar a una final tiene que recibir muy pocos goles. Cuando recibes siete goles en una semifinal, es muy complicado. Con un Inter que tampoco proponía mucho… Es muy difícil llegar a una final de la Champions», añade Guti en la misma línea.

El ex jugador blanco no le quita mérito al Barcelona de Flick, pero llegar a la final de la Champions no es fácil: «El Barcelona ha jugado con fuego durante todo el año, es la realidad. En casi todo le ha salido bien, pero esta es la primera vez que le sale mal. Después de la remontada del Inter, ese 4-3, ha hecho mucho daño. Cuando ya no iban por delante ha hecho daño el cansancio también. Es admirable lo del entrenador porque acaba con muchos canteranos, pero es complicado meter a un equipo en la final de la Champions».