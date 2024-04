El palco de Montjuic no tuvo mucho que envidiar al del Bernabéu

El Barcelona veía más posible que nunca el volver a unas semifinales de Champions League ante el Paris Saint Germain tras el buen resultado que trajeron de París. Para muestra de ello fue el gran número de personalidades que se citaron en el palco de Montjuic durante este Barça-PSG, no se quedó ni una butaca sin ocupar los asientos reservados para los VIP, aunque para infortunio de su gran mayoría, no vieron el espectáculo que esperaban.

El PSG, especialmente tras la torpe expulsión de Ronald Araujo que lo condicionó todo, pasó por encima de un Barcelona que no pudo responder a los goles que fueron cayendo. Tampoco ayudó otra torpe acción de João Cancelo, con un penalti tan infantil como justo. El resultado final lo dejó todo claro, con un 1-4 que dejó el global de la eliminatoria en un claro 4-6.

Evidentemente, las dos personalidades que presidieron el palco en otra noche negra de Champions de los culés fueron los dos presidentes de ambos partidos, tanto Joan Laporta como Nasser Al Khelaïfi. Pero estos solo fueron el pico del iceberg de un palco repleto de caras conocidas no sólo del fútbol, sino también del deporte en general, la política o la televisión.

El presidente de la Generalitat no faltó a la cita. Pere Aragonès encabezó una amplia lista de personajes políticos que llenaron en gran medida el palco VIP del Estadio Olímpico Lluís Companys. Además de este estuvieron otros como Pilar Alegría, Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; Anna Erra, Presidenta del Parlament; también el Delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el propio alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto a sus ‘consellers’ David Mascort y Carles Campuzano.

Más allá de los agentes políticos, también hubo otro tipo de personalidades en Montjuic para ver la derrota del Barcelona. El ex presidente blaugrana Joan Gaspart también estuvo en el palco VIP, así como la viuda de Johan Cruyff, Danny, que no se quiso perder la eliminatoria. En clave Barça estuvieron prácticamente todas las piezas del ajedrez culé, el organigrama al completo. Desde el director deportivo Deco al director de fútbol base José Ramón Alexanco, pasando también por el técnico del filial Rafa Márquez u otros miembros como Bojan Krkic o Juliano Belletti. También estuvo el entrenador del Barça de baloncesto Roger Grimau y el presidente de la Agrupació Barça Jugador, Juan Manuel Asensi. Tampoco se perdieron la cita ex culés como Juan Carlos Unzué, Julio Alberto, Pere Valentí Mora y Mariano Angoy.

Una curiosidad que llamó mucho la atención fue la presencia en el palco VIP de Bernd Reichart, el CEO de la Superliga, que no se perdió la vuelta de los cuartos de final de Champions League entre Barcelona y PSG. También estuvieron en el palco el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez; el ex piloto Jorge Lorenzo, el cantante Loquillo o el ilusionista, Antonio Díaz, más conocido como El Mago Pop. Otra presencia llamativa es que como observador técnico de la UEFA estuvo en el palco de Montjuic un ex del Real Madrid, el francés Claude Makelele.