Mbappé apareció con un doblete para sentenciar al Barcelona y meter al PSG en semifinales

Kylian Mbappé era el hombre más esperado en Montjuic, donde el PSG necesitaba remontar para meterse en semifinales de la Champions y eliminar al Barcelona. Sin apenas aparecer en el Parque de los Príncipes, lo cierto es que el futbolista tampoco tuvo mucho protagonismo en la vuelta, hasta que llegó el momento decisivo. Fue entonces cuando centró los focos en él, haciendo desde el punto de penalti el tanto con el que los de Luis Enrique le daban la vuelta a la eliminatoria y el gol que terminaba por sentenciar al Barça en estos cuartos de final. Sin apenas tener peso en el juego, terminó con un doblete.

El PSG se presentaba en el Olímpico Lluís Companys obligado a ganar si querían estar en las semifinales de esta Champions League. Después de caer en el Parque de los Príncipes hace una semana por 2-3, en un partido que comenzaron perdiendo y que llegaron a darle la vuelta y dominar por 2-1, los de Luis Enrique no podían permitirse más fallos si querían evitar su enésimo fracaso en la máxima competición continental.

Las miradas se fijaban, una vez más, en su estrella. Un Kylian Mbappé que había estado desaparecido en el primer asalto del cruce ante el Barcelona, pero que está llamado a brillar en noches como esta. De hecho, no sería la primera vez en la que guía al PSG en un gran partido de Champions, ni contra el Barcelona, puesto que ya hizo un hat-trick en el Camp Nou en un 1-4 en 2021.

Parecía inspirado de cara a la vuelta en Montjuic, donde su equipo debía darle la vuelta al gol de desventaja de la ida. Sin embargo, de nuevo partiendo como delantero centro, estuvo bien tapado y no se le pudo ver en exceso. Cabe destacar también que el mal juego del PSG durante varios minutos no ayudó. No fue hasta la expulsión de Araujo cuando su equipo empezó a incidir en ataque y a embotellar al equipo de Xavi en su área.

Fue ahí cuando tuvo el gol. Mbappé trató de rematar un centro muy tenso y raso de Barcola, pero no lo logró por un empujón de Iñigo Martínez, que se jugó claramente el penalti y, de nuevo, la expulsión. Sin embargo, tras el semifallo, quien apareció unos metros más a su derecha fue Dembélé, que fusiló la meta de Ter Stegen.

Se volcaba el PSG, con su astro de nuevo bien cubierto y, lo que parecía un imposible con el gol de Raphinha minutos antes, era cada vez más palpable. Parecía cuestión de tiempo que Mbappé se dejara ver para guiar a su equipo a la clasificación. Pero no. Fue Vitinha quien igualaba la eliminatoria con un disparo lejano que batió al guardameta alemán.

Hay que reconocer el mérito de la defensa barcelonista, que supo secarle cuando más complicado parecía. Salvo en alguna acción aislada en la que trató de explotar su velocidad, apenas apareció. Hasta que al PSG se le presentaba la oportunidad de darle la vuelta a la eliminatoria de forma definitiva. Fue desde el punto de penalti, tras una acción de Cancelo sobre Dembélé.

Mbappé echa al Barcelona de Europa

Kylian Mabppé, inédito en la eliminatoria, cogió entonces la pelota, la plantó en el punto fatídico y no especuló. Si alguien quiere saber cómo tirar una pena máxima, no tiene más que ver repetido cómo lo hizo el astro galo. Golpeo potente a la escuadra ante el que nada pudo hacer Ter Stegen y que dejaba al Barcelona fuera de la Champions, después de haber tenido la eliminatoria sentenciada.

Por si fuera poco, en el 89′ volvió a marcar. Lo hizo después de desaprovechar una gran asistencia de Achraf que le dejó solo ante Ter Stegen. Tras varios rechaces, le cayó el balón y lo fusiló al palo corto. Doblete para sentenciar la eliminatoria y devolver al PSG a unas semifinales de la Champions, las primeras desde 2021.