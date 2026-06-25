Pádel de alta gama con hasta un 70% de descuento: las 6 mejores ofertas de las rebajas de verano 2026 en Pádel Nuestro

Las rebajas de pádel de verano 2026 son una oportunidad de oro para los amantes del pádel. Pádel Nuestro, la tienda online de referencia en pádel, ha lanzado su campaña con descuentos de hasta el 70 % en palas y zapatillas de las marcas más grandes del mercado.

Y aquí está la clave: muchos de estos productos son modelos de las temporadas 2024 y 2025 que siguen siendo una referencia técnica absoluta. No son peores por ser de la colección anterior; simplemente cuestan mucho menos.

Si llevas tiempo mirando una pala de gama alta o unas zapatillas de alto rendimiento, este es el momento. Hemos seleccionado los 6 productos que más merecen la pena antes de que se agote el stock.

1. Adidas Metalbone HRD+ 2024: La pala de Alejandro Galán, colección 2024 con descuento de escándalo

La Adidas Metalbone HRD+ fue la pala del año en 2024. Diseñada junto a Alejandro Galán, uno de los mejores jugadores del circuito, combina forma diamante oversize, goma EVA High Memory y superficie de carbono texturizado. En pista sigue siendo una bestia: potente, explosiva y con más control del que aparenta.

Es un modelo de temporada pasada, sí, pero su nivel técnico no ha caducado. Y el precio que tiene ahora en rebajas en Pádel Nuestro hace que sea una de las mejores compras que puedes hacer este verano. No vas a encontrar una pala de esta categoría más barata en ningún otro sitio.

2. NOX AT10 Genius 18K Alum: La pala del número 1 del mundo, temporada 2025

Agustín Tapia sigue siendo el mejor jugador de pádel del mundo y la NOX AT10 Genius 18K Alum fue su pala en 2025. Fabricada con fibra de carbono 18K en disposición aluminizada, ofrece una respuesta explosiva y una sensación de control excepcional en el juego de red.

Es la pala con la que el número 1 compitió la temporada pasada, ahora rebajada en Pādel Nuestro. Para quien busca una pala de competición real sin pagar el precio de la novedad de 2026, esto es exactamente lo que necesita.

3. Babolat Viper Juan Lebrón 2.5: El estilo de Lebrón a precio de rebajas

Juan Lebrón es uno de los jugadores más espectaculares y mediáticos del pádel mundial. Su Babolat Viper 2.5 es una pala de temporada pasada que sigue siendo una referencia para jugadores que quieren un juego agresivo y vertical. Perfil redondo, materiales de alta gama y el sello de uno de los jugadores más seguidos del circuito.

Si la tuviste en el punto de mira cuando salió y no te decidiste por el precio, ahora en Pádel Nuestro no hay excusa.

4. HEAD Coello Pro 2025: La pala de Arturo Coello, de 2025 al precio de las rebajas de 2026

Arturo Coello es una de las grandes estrellas del pádel actual. La HEAD Coello Pro fue su modelo de referencia en 2025: tecnología de carbono, balance orientado al ataque y un diseño pensado para jugar con intensidad. HEAD es una de las marcas más sólidas en deportes de raqueta y este modelo lo demuestra.

Colección 2025 con descuento de verano 2026 en Pādel Nuestro. Si quieres una pala de primer nivel sin pagar el precio de lanzamiento, pocas opciones mejores en el mercado ahora mismo.

5.ASICS Solution Speed FF 4 Clay : Zapatillas de alto rendimiento de la temporada pasada

Las zapatillas importan tanto como la pala. Las ASICS Solution Speed FF 4 Clay fueron una de las zapatillas de pádel más valoradas en su temporada: suela específica para pistas de pádel con arena, tecnología FlyteFoam para una amortiguación ligera y reactiva, y agarre Clay que aguanta el ritmo de los partidos más exigentes.

Modelo de temporada anterior con toda la tecnología intacta. ASICS no fabrica mal, y estas zapatillas rebajadas en Pādel Nuestro son una compra de la que no te vas a arrepentir.

6. Babolat Premura 3: Alto rendimiento, precio de rebajas

Para cerrar, una zapatilla que ofrece nivel profesional sin el precio de las gamas más altas. Las Babolat Premura 3 son un modelo de colección pasada con cushioning superior, soporte lateral reforzado y suela específica para pádel. Babolat es sinónimo de calidad en los deportes de raqueta y estas zapatillas son una de las mejores relaciones calidad-precio que encontrarás en Pādel Nuestro este verano.

¿Dónde encontrar estas ofertas?

Estos seis productos son solo una muestra de todo lo que Pádel Nuestro tiene rebajado este verano. La tienda cuenta con cientos de referencias, palas, zapatillas, bolsas y accesorios, de las mejores marcas del mercado con descuentos de hasta el 70 %.

Las rebajas tienen fecha de caducidad y el stock es limitado.

Ver todas las rebajas en Pádel Nuestro: www.padelnuestro.com