Hugo González vuelve con España en una lista con un solo jugador del Real Madrid y tres del Barça

Chus Mateo ha dado a conocer este jueves la lista de España para la próxima ventana FIBA en la que se medirá a Dinamarca en la Caja Mágica y a Georgia en Tiflis (2 y 5 de julio). La principal novedad es el regreso del NBA Hugo González con la selección española más de un año después y el de algunos jugadores que, al pertenecer a equipos de la Euroliga, no habían podido acudir durante la temporada, como son los casos de Darío Brizuela, Willy Hernangómez, Joel Parra y Jaime Pradilla.

También está Mario Saint-Supéry, protagonista en el último Eurobasket. El base malagueño se marchó el verano pasado a la NCAA y no había vuelto con la Absoluta hasta ahora. Chus Mateo ha convocado a tres jugadores del Barcelona, dos del Valencia, campeón de la Liga Endesa, y uno del Real Madrid: Izan Almansa, aunque este verano pondrá rumbo al baloncesto universitario.

La selección española no tiene nada en juego en esta ventana, ya que aseguró su liderato de la primera fase de la clasificación para el Mundial de Qatar 2027 con pleno de victorias en los cuatro primeros partidos. Así, se podrá dar protagonismo a la vuelta de Hugo González tras consolidarse en la NBA con los Boston Celtics.

El madrileño vivirá una cita muy especial el próximo jueves al jugar con España y en su casa con ese encuentro en la Caja Mágica ante los daneses. Chus Mateo recupera efectivos que sí son más propios de una lista para un gran torneo, como el mayor de los Hernangómez, pese a su escaso protagonismo con el Barça esta temporada.

La lista de España

Bases: Ferrán Basas, Álvaro Cárdenas, Alberto Díaz y Saint-Supéry.

Escoltas/aleros: Francis Alonso, Darío Brizuela, Hugo González, Joel Parra, Oriol Paulí y Santi Yusta.

Ala-pívots y pívots: Izan Almansa, Willy Hernangómez, Pierre Oriola y Jaime Pradilla.