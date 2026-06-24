Hugo González no se toca: volverá a una convocatoria de España reforzado por los Celtics

Hugo González vive horas frenéticas. Pese a estar de vacaciones tras poner fin a su primera temporada en la NBA, el alero español ha tenido unos días de ajetreo en los que cerca ha estado de tener que hacer las maletas para mudarse de Boston. Su nombre se barajó para entrar como moneda de cambio en la operación Giannis Antetokounmpo (ha fichado por Miami Heat), pero finalmente los Celtics han decidido que no salga.

Hugo González no se toca por deseo de su propia franquicia, algo bastante llamativo para un rookie de 20 años y que habla de su gran impacto en el TD Garden. La semana tiene de todo para el español, ya que este jueves Chus Mateo le convocará con España para la ventana de julio. El madrileño podrá jugar en su casa el próximo 2 de junio en la Caja Mágica contra Dinamarca (19:00 horas).

En ese partido y antes quedará clara la tremenda confianza que los Celtics han depositado en Hugo, a quien ven como un emblema de cara al futuro. Miembros de la franquicia viajarán a la capital de España para estar junto a González en la Caja Mágica y también cuando recoja el premio a mejor jugador nacional en competición internacional, galardón que le entregarán la Federación Española de Baloncesto y el diario Marca el 30 de junio.

Hugo González volverá a la Absoluta, esta vez de la mano de quien le hiciese debutar con el primer equipo del Real Madrid en 2022. Chus Mateo lleva mimando durante toda la temporada al canterano madridista, consciente de que por él pasa buena parte del futuro de la selección española. Casi dos años después, el alero regresará con España para el doble compromiso frente a Dinamarca y Georgia.

Hugo González vuelve con España

Lo hace como un jugador totalmente experimentado en la élite tras disputar la friolera de 80 partidos en el curso de su debut en la NBA. Hugo González promedió 3,9 puntos, 3,3 rebotes en 14,5 minutos de media durante la fase regular, mientras que en los play offs apenas pudo participar, ya con Jayson Tatum de regreso de su lesión en el tendón de Aquiles.