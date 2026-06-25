Bagnaia ficha por Aprilia con un contrato al estilo de Marc Márquez
Bagnaia se fue de Ducati hace unas horas y ahora será compañero del italiano Bezzecchi
Se espera que Jorge Martín a Yamaha
Pecco Bagnaia correrá con Aprilia en el Mundial de MotoGP a partir de la próxima temporada. Después de anunciarse hace unas horas su marcha de Ducati, el piloto italiano finalmente ha escogido la marca de Noale a pesar de la insistencia de Yamaha. Un nuevo contrato del tricampeón del mundo que le pone a la altura de algo que solo había logrado Marc Márquez.
Y es que no es nada habitual ver cómo Bagnaia ha conseguido firmar hasta cuatro temporadas con Aprilia. Sería su piloto hasta 2030, un vínculo arriesgado que ha querido asumir después de ocho temporadas en Ducati, donde logró ser toda una leyenda en el Borgo Panigale. La última vez que se vio una operación así fue cuando Marc Márquez se marchó a Honda, aunque no terminó cumpliéndolo, ya que se fue antes de tiempo a Gresini Racing.
Su nuevo compañero será el también italiano Marco Bezzecchi, del que también anunciaron su renovación por dos temporadas más. Un fichaje que se ha producido en cadena después de ya tener perfilado para quién correrán las estrellas. Marc Márquez renovó con Ducati y Acosta se convirtió en su compañero. También se produjeron más fichajes en MotoGP, como la llegada de Quartararo a Honda, Álex Márquez a KTM. También, en consecuencia, se espera la marcha de Jorge Martín a Yamaha.
«Pensamos en Marco y Pecco para apoyar a Italia. La llegada de Bagnaia a Aprilia es la confirmación del valor del deporte italiano, que en los últimos meses se ha distinguido por los logros de Antonelli en F1, Sinner en tenis y Federica Brignone en deportes de invierno. Por eso, recibir a Pecco nos llena de orgullo y ayudará a impulsar internacionalmente aún más al deporte italiano», explicó el CEO de Aprilia. Un movimiento estratégico que añade mucho más morbo a la próxima temporada.
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