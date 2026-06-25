Siete menores entre los nueve detenidos por el robo de ciclomotores en Roquetas de Mar (Almería)

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas –siete de ellas menores de edad– como presuntos integrantes de un grupo dedicado al robo de ciclomotores en el municipio almeriense de Roquetas de Mar. La investigación, desarrollada tras el aumento de denuncias por este tipo de delitos, ha permitido esclarecer una oleada de sustracciones que había generado preocupación entre los propietarios de estos vehículos.

La investigación se inició después de que los agentes detectaran un patrón común en varios robos denunciados en distintas zonas del municipio. Los investigadores comprobaron que los autores actuaban de forma coordinada y seleccionaban principalmente ciclomotores estacionados en la vía pública, aprovechando momentos de escasa afluencia de personas para llevárselos en apenas unos minutos.

Fruto de la investigación, la Guardia Civil identificó a los presuntos responsables y llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de nueve personas, de las que siete son menores de edad y dos mayores. A todos ellos se les atribuye su participación en distintos robos de ciclomotores cometidos durante las últimas semanas en Roquetas de Mar.

Según las investigaciones, los vehículos sustraídos eran utilizados posteriormente por los propios autores para desplazarse o con fines recreativos. En algunos casos también sufrían daños o eran abandonados tras su uso. La actuación policial ha permitido recuperar parte de los ciclomotores robados para proceder a su devolución a sus legítimos propietarios.

La Guardia Civil recuerda la importancia de adoptar medidas de seguridad para dificultar este tipo de delitos, como emplear sistemas de antirrobo homologados, estacionar los vehículos en lugares bien iluminados y, siempre que sea posible, utilizar zonas cerradas o vigiladas.

Con esta operación, los investigadores consideran desarticulado el grupo que presuntamente estaba detrás de la sucesión de robos registrada en la localidad almeriense. No descartan que puedan aparecer nuevos hechos relacionados conforme avance la investigación. Los detenidos mayores de edad fueron puestos a disposición judicial, mientras que los menores quedaron a disposición de la Fiscalía de Menores, que determinará las medidas correspondientes en cada caso. La investigación permanece abierta para esclarecer si los arrestados pueden estar implicados en otros robos similares cometidos en la provincia de Almería.