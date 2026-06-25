Los premios Beef Awards consolidan su éxito con una gala multitudinaria en Las Ventas

La Plaza de Toros de Las Ventas acogió anoche la II edición de los premios Beef Awards, con los que la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO) reconoce a personas e instituciones que, desde ámbitos muy distintos, contribuyen al progreso colectivo y son fuente de inspiración para todos.

A esta cita acudieron más de 600 invitados, entre los que se encontraban profesionales del sector de la carne de vacuno e influyentes representantes de diversas administraciones e instituciones, así como reconocidas personalidades tanto del mundo empresarial como del de la cultura y de la comunicación. Organizado por PROVACUNO, en colaboración con Mediaset, Publiespaña y Kibo Media Comunicación, en esta ocasión contó con el patrocinio de Philip Morris, Foro Interalimentario, MG Automoción, MSD Health, Aceite Dalivar, Ferrero, LG y Obras y Servicios TAGA.

Conducida por Cristina Tárrega y Carlos Latre, la gala estuvo acompañada de una exclusiva cena elaborada por más de 15 estrellas Michelin: Iván Cerdeño, Juanlu Fernández, Juanmi Carrasco, Kisko García, Teresa Gutiérrez, Rocío Parra, Fernando del Cerro, Javi Estévez, Javier Aranda, Roberto Martínez, Miguel Ángel de la Cruz, Miguel Carretero, Rafa Centeno y Nacho Solana.

Entre los invitados al evento cabe destacar muy especialmente al ex presidente del Gobierno, Felipe González, que asistió junto a su mujer, Mar García Vaquero, distinguidos empresarios como Pedro Trapote, Juan Palacios, Rafael González-Cobos, Vicente Boluda o Enrique Cerezo; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; periodistas del mundo de la televisión como Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés y Carlos Franganillo, y una amplia representación de la clase política compuesta por diputados, senadores, y eurodiputados españoles.

El Ayuntamiento de Madrid estuvo representado por el segundo teniente de alcalde, Borja Carabante, y los concejales José Antonio Martínez Páramo y Andrea Levy. Por parte de la Comunidad de Madrid acudió el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, que compartió mesa con su homólogo en la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig.

En la alfombra roja, caras muy conocidas como Ana Obregón, Bertín Osborne, Mar Flores, Patricia Pardo, Christian Gálvez, Macarena Gómez, Alba Lago, Laila Jimenez, Mónica Pont, Óscar Higares, Clara Courel, Carlota Boza, Samantha Vallejo-Nágera con Colate y Pepa Gea, que acudió acompañada por sus hijas.

También asistieron Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset; Alicia Zamora, directora de Recursos Humanos de Mediaset, Davide Mondo, consejero delegado de Publiespaña y miembro del consejo de MFE Advertising; Ángel de Pablo, director comercial de Televisión Publiespaña y José Luis Villalegre, director comercial digital y de Agencias de Medios de Publiespaña.

En su intervención durante la gala, Raúl Sanz, presidente de PROVACUNO, quiso destacar cómo las diversas áreas a las que pertenecen los premiados reconocidos en los Beef Awards comparten un propósito con el del sector español de la carne de vacuno: mejorar la vida de las personas.

«Formamos parte de una España que avanza, que investiga, que innova, que crea empleo y que mantiene vivo su medio rural», explicó el presidente de la interprofesional de la carne de vacuno, recordando que “muchas veces este sector proyecta una imagen demasiado seria, incluso algo anticuada, cuando la realidad es muy diferente. Somos un sector responsable y riguroso, sí, pero también un sector que sabe disfrutar de lo que hace, que celebra el talento, que valora la buena mesa, la cultura y el encuentro entre personas».

La velada, que estuvo amenizada por las actuaciones de Ana Torroja (Mecano) y Rafa Sánchez (La Unión), concluyó ya pasada la medianoche.

Los galardones

Durante la cita se entregaron doce estatuillas diseñadas por el escultor Ernesto Knorr. A continuación se detalla el fallo del jurado de los Beef Awards 2026, presidido por el director de PROVACUNO, Javier López, y compuesto por periodistas y directores de algunos de los principales medios de comunicación españoles: Carlos Herrera, Julián Quirós, Vicente Ruiz, Eduardo Inda, Álvaro Nieto, Juan Ignacio Gallardo, Paco González, José Antonio Vera y Olga Ruiz. El proceso de votación y la acreditación de los premios han contado con la supervisión de la notaria Ana López-Monís.