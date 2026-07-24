Anticorrupción pide una nueva tasación de las joyas de Zapatero porque cree que valen más de 1,3 millones

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido una ampliación del estudio sobre las joyas con un valor de 1,3 millones de euros, según tasación, que escondía José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, en la caja fuerte de su despacho oficial localizado en Ferraz, y que fueron incautadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el 19 de mayo. El Ministerio Público solicita conocer el valor actual en el mercado de las joyas, ya que sospecha que podría ser superior al del análisis preliminar.

La fiscal del denominado caso Plus Ultra o caso Zapatero, Elena Lorente, ha enviado un escrito a José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, en busca de que este ordene a la joyería Ansorena, que realizó la primera tasación, ampliar el análisis de las piezas para completar el estudio preliminar en el que fueron tasadas en 1,3 millones de euros.

La Fiscalía busca conocer dos aspectos que no se reflejaron de forma exhaustiva en la tasación de Ansorena. En primer lugar, el Ministerio Público quiere averiguar el valor actual de mercado de las joyas, que podría ser superior al conocido hasta ahora, y también incide en cuándo se engarzaron las piezas de alta joyería que estaban en el despacho del que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, entre las que se encontraban esmeraldas, rubíes y zafiros de alto valor económico.

Por estos dos motivos principalmente, como ha adelantado El Mundo, se pide desde Anticorrupción una ampliación del estudio de las joyas incautadas por la UDEF y que implicaron la apertura de una segunda pieza por la que se imputan a Rodríguez Zapatero delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública. El ex presidente del Gobierno está además investigado por otros cuatro delitos, relacionados con su intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Tras la tasación preliminar de las joyas, el juez imputó a Zapatero como presunto autor de delitos fiscal y de contrabando. Por el momento, el expresidente no ha aclarado el origen de las mismas. Este jueves, en su primera entrevista desde la investigación, Rodríguez Zapatero negó «afán patrimonial» e «intención de defraudar» con las joyas intervenidas en una entrevista con Javier Ruiz en TVE, asegurando que fueron «un regalo de cortesía personal de hace muchos años», pero sin determinar quién se lo hizo.