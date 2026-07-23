Aviso de la AEMET por tormentas con granizo y reventones que pondrán en alerta al Mediterráneo: de 15:00 a 21:00 son las horas de mayor riesgo

La subida de las temperaturas en España no dará tregua durante el día de hoy. Además, el calor intenso se sumará a un episodio de tormentas severas que podría dejar granizo, fuertes rachas de viento y reventones en buena parte del litoral mediterráneo y el interior del este peninsular durante las horas centrales de la tarde. Los meteorólogos alertan de que el momento más complicado del día se producirá entre las 15:00 y las 21:00 horas, cuando el calentamiento del suelo y la entrada de aire más frío en altura generen un desarrollo de nubes capaces de descargar con gran intensidad en poco tiempo.

Las zonas afectadas

Las tormentas se formarán en las comunidades mediterráneas, donde podrán ir acompañadas de granizo, aparato eléctrico, lluvias intensas y rachas de viento muy fuertes. Al mismo tiempo, no se descarta la aparición de reventones, un fenómeno capaz de provocar vientos muy fuertes en cuestión de minutos. Además, en las primeras horas de la tarde, los núcleos más activos crecerán desde el interior de Cuenca, Teruel y Albacete hacia el interior de Castellón, Valencia, Murcia y este de Andalucía. A su vez, una línea tormentosa llegará a Lérida y al Pirineo de Huesca. Las precipitaciones serán muy irregulares y habrá localidades que podrían registrar bastante lluvia acumulada en apenas una hora, al contrario de municipios cercanos que apenas recibirán unas gotas.

¿Qué es un reventón?

Un reventón es un fenómeno que suele preocupar a los expertos, ya que se produce cuando una masa de aire frío desciende bruscamente desde el interior de una tormenta y, al impactar contra el suelo, se expande con gran violencia en todas las direcciones. Esto puede generar rachas de viento superiores a los 80 o 100 kilómetros por hora, con capacidad para derribar ramas, mobiliario urbano o dificultar la circulación.

El calor continuará

Las tormentas descargarán en el este peninsular, pero en buena parte de España las temperaturas continuarán siendo muy elevadas. La AEMET mantiene avisos por calor extremo en varias comunidades, donde los termómetros superarán los 42 grados, aumentando el riesgo de incendios forestales y golpes de calor. Por lo tanto, los especialistas aconsejan seguir la evolución de la previsión meteorológica y extremar la precaución durante la tarde, sobre todo en las zonas con avisos de tormentas, evitando actividades al aire libre.