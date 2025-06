Es muy peligroso y casi nadie lo sabe: el aparato que tienes que desenchufar cuando llueve

Cuando llueve y estamos en casa, solemos pensar en cerrar las ventanas, pero existe algo a lo que casi nadie presta atención: el cable de antena. Aunque parece inofensivo, puede convertirse en un riesgo muy serio durante una tormenta. Sí, ese delgado cable que conecta el televisor a la antena exterior, y que parece inofensivo, puede convertirse en una peligrosa vía de entrada para descargas eléctricas durante una tormenta eléctrica. Aunque suene exagerado, no lo es en absoluto.

El cable de antena, cuando hay una tormenta eléctrica, se convierte en un conductor más que puede atraer o transmitir la energía de un rayo directamente al televisor o incluso a otros aparatos. Esto sucede porque las antenas exteriores tienen más probabilidades de recibir el impacto de una descarga. Si esto ocurre, la energía busca el camino más fácil hacia tierra, y ese camino puede ser precisamente el cable que conecta la antena con el interior de la vivienda. Así, en cuestión de segundos, la corriente viaja a través del cable coaxial, alcanzando los dispositivos conectados.

El peligro silencioso del cable de antena cuando llueve

Algunas personas creen que este riesgo es una exageración o un mito urbano, pero hay múltiples casos documentados que demuestran lo contrario. Existen reportes de hogares donde la caída de un rayo quemó por completo televisores, routers, decodificadores y otros dispositivos, sin tocar siquiera la instalación eléctrica principal. La única conexión entre el rayo y el daño fue el cable de antena. En otros casos más graves, la descarga provocó incendios al alcanzar materiales inflamables cercanos.

Por eso, no basta con desenchufar el televisor de la corriente o usar protectores de voltaje. Cuando cae un rayo, la energía liberada es gigantesca: puede superar los 100 millones de voltios. Esta descarga busca siempre el camino más fácil hacia la tierra, y eso incluye no sólo cables eléctricos sino cualquier conductor metálico que esté conectado a un punto elevado, como las antenas. Desde ahí, la descarga sigue su camino a través de cualquier conexión metálica: coaxiales, estructuras de soporte, o incluso tornillos y marcos de ventanas si están conectados eléctricamente.

¿Qué deberías hacer?

Lo más recomendable es estar atento a las previsiones del tiempo. Si ves que se aproxima una tormenta, no esperes a que empiece a llover o a tronar. Apenas sospeches que podría haber actividad eléctrica en la zona, desconecta el cable de antena del televisor o del decodificador.

Otra buena práctica es instalar un sistema de descarga a tierra para la antena. Esto consiste en un conjunto de elementos metálicos que desvían cualquier carga eléctrica hacia el suelo de manera segura, evitando que entre al interior de la vivienda. Además, existen dispositivos conocidos como «arrestadores de sobretensión» para cables coaxiales, que pueden instalarse en la línea del cable de antena como medida preventiva adicional.

Lo que no debes hacer jamás

Nunca, bajo ninguna circunstancia, manipules cables o equipos electrónicos durante una tormenta. Incluso si crees que tienes tiempo para desconectar algo, es mejor prevenir que lamentar. Una descarga eléctrica no sólo puede dañar tus equipos, también puede afectarte directamente si estás en contacto con un aparato en el momento de la descarga. Lo ideal es tomar todas las precauciones antes de que empiece la tormenta.

Además, no confíes únicamente en las regletas con protección contra sobretensión. Estas protecciones funcionan bien ante variaciones leves en el voltaje, pero una descarga de un rayo supera ampliamente su capacidad. Son útiles, pero no infalibles. Si tienes una antena exterior conectada, el riesgo sigue presente mientras no la desconectes del sistema.

Muchos piensan que, por vivir en pisos altos o en edificios donde hay antenas comunes, están a salvo cuando llueve. Pero la verdad es que los cables de antena en instalaciones colectivas también pueden transmitir descargas. Si la instalación no cuenta con una buena puesta a tierra o con dispositivos protectores adecuados, el riesgo se multiplica. Por eso, es responsabilidad tanto de los administradores como de los residentes revisar que todo esté correctamente instalado.

Consejos adicionales para proteger tu hogar

Además de desconectar el cable de antena, existen otras medidas clave que pueden ayudarte a proteger tu hogar y tus dispositivos electrónicos durante una tormenta eléctrica. Una de las más importantes es desenchufar por completo los electrodomésticos y aparatos electrónicos más sensibles. Esto incluye televisores, ordenadore, módems, routers, consolas de videojuegos y cargadores. Aunque muchas personas creen que con apagar los dispositivos es suficiente, la realidad es que mientras estén conectados a la corriente, siguen siendo vulnerables a una subida repentina de voltaje causada por un rayo.

Otra recomendación fundamental es evitar el uso de teléfonos fijos con cable, ya que la línea telefónica también puede conducir una descarga eléctrica. Del mismo modo, se aconseja no tocar grifos, duchas, cañerías o electrodomésticos metálicos cuando llueve, ya que el agua y el metal son excelentes conductores de electricidad.