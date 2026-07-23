La AEMET pone en alerta a Valencia: los termómetros podrían alcanzar los 46 ºC hoy y activar avisos rojos

Los termómetros podrían alcanzar los 46ºC hoy, por lo que la AEMET no duda en activar las alertas en Valencia. La previsión del tiempo de estos días nos está dejando unas cifras que ponen los pelos de punta, en una de las semanas más intensas de los últimos años. Estamos viviendo unas cifras que pueden acabar siendo las que nos darán un motivo de alerta, en especial, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Estar pendientes de los expertos de la AEMET nos puede evitar más de una sorpresa inesperada. En especial si tenemos en consideración lo que puede llegar en breve. El tiempo parece que quiere darnos alguna que otra sorpresa en estas jornadas en las que las temperaturas pueden ascender hasta unos límites que quizás hasta ahora nadie hubiera visto. Estamos en la canícula de un verano que puede traer consecuencias inesperadas. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos estará esperando, un marcado cambio de ciclo que podría acabar siendo el que se adaptará a nuestras necesidades. Los termómetros podrían alcanzar unas cifras importantes.

Pone en alerta a Valencia la AEMET

Una de las zonas más afectadas por este aumento de temperaturas va a ser la vertiente mediterránea en estos días en los que quizás tendremos que ver llegar un cambio importante en estas zonas. Las temperaturas van a aumentar de forma significativa y lo harán de tal forma que tocará empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia.

Sin duda alguna, tenemos que estar pendientes de una previsión del tiempo que nos alejará de lo que sería habitual en estos días. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos momentos en los que salir a la calle se convierte en una auténtica odisea en todos los sentidos.

Tendremos que ver llegar este cambio que hasta la fecha no esperaríamos y que, puede convertirse en un problema para muchos. Llegamos al punto más álgido de un episodio de calor extremo que nos invitará a estar preparados. Tocará saber qué es lo que deberemos hacer para poder evitar una ola de calor que apunta maneras.

En Valencia será uno de los puntos que van a vivir estas cifras de una forma muy diferente. Por lo que, habrá llegado el momento de conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo puede evitar la mayoría de los planes al aire libre.

Los termómetros podrían alcanzar los 46 ºC hoy y activar avisos rojos

Se podrían alcanzar hoy los 46ºC con avisos rojos de la AEMET que nos ayudará a evitar más de una sorpresa. En especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que vamos a ver llegar, es hora de conocerlo que pasará en unas partes del país que superarán los récords de altas temperaturas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Este día será el último de la ola de calor. La estabilidad predominará en la Península y Baleares, con cielos despejados o con nubes altas. Solamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental se esperan cielos con nubes bajas y algunas brumas matinales que quedarán restringidas a los litorales durante el resto del día. Por la tarde, con la formación de nubosidad de evolución, se prevén chubascos y tormentas en Almería, Murcia y Alicante, con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente con granizo. Las rachas de viento debido a las tormentas podrían llegar a Ibiza y Formentera a últimas horas de la tarde. En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur. Persiste la calima en el este y sur de la Península, en Baleares y en las islas Canarias orientales.

Las temperaturas máximas aumentarán, de forma notable, en el arco mediterráneo y en el valle del Ebro, y descenderán en Galicia y en el interior peninsular. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, excepto en Galicia y el Cantábrico, los litorales y las montañas; es probable que se superen los 40 grados en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, y los 42-44 en Murcia, Valencia, Alicante y, puntualmente, en el bajo Ebro. Las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en la sur y Baleares. Se esperan noches con mínimas por encima de los 20 grados en amplias zonas de la mitad sur, el este peninsular y Baleares; en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir podrían no bajar de los 25 grados. En Canarias las temperaturas subirán ligeramente».

Las alertas estarán activadas: «Tormentas con rachas de viento muy fuertes y ocasionalmente con granizo en Almería, Murcia y Alicante. Temperaturas significativamente elevadas, por encima de 35 grados en amplias zonas de la Península y en Baleares, de 40 grados en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, y de los 42-44 en en Murcia, Valencia, Alicante y, puntualmente, en el bajo Ebro. Rachas de viento muy fuertes en Canarias e Ibiza y Formentera».