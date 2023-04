Paco González da la cara en ‘Tiempo de Juego’ tras la presunta estafa de Willy

Paco González ha dado la cara en Tiempo de Juego después de que un compañero estafara presuntamente una gran cantidad de dinero alegando un cáncer terminal que todo hace indicar que no sufrió. Por ello, el director de uno de los programas más escuchados de la radio española ha querido dar explicaciones durante la retransmisión del Girona-Real Madrid.

Guillermo Willy Valadés está en el foco de la polémica después de la presunta estafa realizada al equipo de Tiempo de Juego y por ello Paco González se ha querido pronunciar en antena. «Nos tienen que permitir un paréntesis. Seguramente muchos de ustedes habrán oído desde anoche, o leído o visto, y desde luego hoy a lo largo de todo el día una noticia en la que la redacción de Cope se ha convertido en protagonista indirecta», comenz diciendo el periodista.

«Nos gustaría poder decir algo, pero es que no podemos. No podríamos decir mucho porque se trata de una cuestión de ámbito privado y personal. Pero el caso es que no podemos decir nada porque no lo sabemos. A nosotros también nos encantaría saber toda la verdad, pero no la sabemos. Así que no podemos decir nada», dijo un Paco González que también confirmó que no existe ningún fondo de maniobra ni de publicidad, tal y como se informó. «La redacción de deportes tiene un presupuesto anual fijo y lo gestionamos lo mejor que sabemos», apuntó.

📹 Paco González, en @tjcope 🎙️ "Lo sentimos y lo volveríamos a hacer" 🎙️ "Nos gustaría saber toda la verdad, pero no la sabemos, así que no podemos decir nada" https://t.co/8mqU0jfiBV — Tiempo de Juego (@tjcope) April 25, 2023

Para finalizar, Paco González también aseguró que: «Lo sentimos y lo volveríamos a hacer. Sentimos todo el ruido que se está formando y lo volveríamos a hacer, porque cualquier ayuda que se hace desde el corazón está bien hecha». ha zanjado antes de confesar que no existe ningún fondo de maniobra ni de publicidad.