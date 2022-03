El estadio Alfredo di Stéfano fue testigo del nacimiento de una estrella: Pablo Barrios. Una estrella que conoce muy bien los campos de Valdebebas, donde esta temporada cada vez que va celebra un gol y donde vistió la camiseta del Real Madrid hasta Infantil A, cuando los técnicos de la cantera madridista decidieron que no debía seguir formándose en La Fábrica. ¿Los motivos? Una serie de comportamientos que no gustaron a los máximos mandatarios de las categorías inferiores y que tampoco supieron corregir de otra manera que no fuera con una salida de un futbolista que ya apuntaba maneras y al que el Bayern ha intentado fichar ya en dos ocasiones.

Una vez fuera de la cantera blanca a Pablo Barrios se le abrieron un gran número de puertas, una de ellas la del Atlético de Madrid. Continuar en la capital de España fue clave para que el centrocampista se decantase por el Cerro del Espino.

En 2018 aterrizó en Majadahonda y cuatro años después ha confirmado lo que ya venía anunciando por Valdebebas. Clave en un Juvenil A que aspira a todo gracias, en parte, a su calidad, ha debutado con el primer filial rojiblanco y ya ha entrado en una convocatoria con el primer equipo para el duelo de Liga contra el Levante. Simeone no le pierde de vista y hasta se ha mostrado muy cercano con él en los duros momentos que ha vivido su familia en los últimos meses.

Pablo Barrios hizo dos goles de crack en el Di Stéfano y dio un recital de fútbol para meter al Atlético en cuartos de final de la UEFA Youth League. Pero el techo de Pablo todavía no se conoce y ya son muchos los grandes de Europa que le pretenden.

El pasado verano fue el Bayern de Múnich el que se plantó con todo en las oficinas del Metropolitano para tratar de llevarse al madrileño a Baviera. El club rojiblanco no sólo no le dejó salir, sino que consiguió que renovase hasta 2025. Este mercado de invierno los alemanes se volvieron a interesar por su situación y, esta vez sí, el Atlético sí se pudo remitir a la cláusula. Si se lo querían llevar tenían que pasar por caja. Al mismo tiempo, la entidad colchonera le prometió que la próxima temporada jugaría en un equipo de Segunda, siendo el Leganés uno de los principales candidatos para hacerse con su cesión. El Atlético B está en Tercera RFEF y, aún ascendiendo a Segunda RFEF, la categoría se queda pequeña.

No obstante, todo podría cambiar si Simeone decide darle una oportunidad en el primer equipo. Si el entrenador argentino le permite hacer la pretemporada con los mayores y demostrar que tiene un sitio en la primera plantilla del Atlético de Madrid, Barrios seguiría luciendo la camiseta rojiblanca.