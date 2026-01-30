Oysho ‘regala’ las deportivas que sirven para ir al gimnasio y para salir de cañas: por menos de 20 euros

En un momento en el que el precio del calzado deportivo suele dispararse con facilidad, Oysho ha sorprendido con una oferta que no ha pasado desapercibida. La marca del grupo Inditex ha rebajado unas zapatillas de deporte hasta situarlas por debajo de los 20 euros, cuando su precio habitual era de 49,99€. El modelo ha empezado a ganar protagonismo entre los que buscan comodidad para entrenar y, al mismo tiempo, una opción discreta y sencilla para llevar en el día a día sin necesidad de cambiarse de zapatillas al salir.

Estas deportivas, identificadas como zapatillas de entrenamiento y estabilidad, están pensadas para ejercicios habituales de gimnasio como rutinas de fuerza, máquinas o sesiones de entrenamiento moderado. Su estructura prioriza una pisada firme, algo clave para mantener el equilibrio durante movimientos repetitivos o cargas ligeras, mientras que la mediasuela de EVA ayuda a suavizar el impacto al caminar. No son unas zapatillas técnicas ni pretenden competir con modelos de alto rendimiento, pero sí ofrecen una base cómoda y estable para quienes entrenan de forma regular y buscan algo práctico y sencillo.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es su diseño. Oysho ha apostado por una estética limpia, sin excesos ni colores llamativos, lo que hace que estas zapatillas encajen fácilmente con ropa deportiva clásica, pero también con prendas informales como leggings, vaqueros o pantalones amplios. Este tipo de calzado responde a una tendencia cada vez más extendida de usar zapatillas pensadas para entrenar también en planes cotidianos y a diario.

Las zapatillas Oysho que arrasan ahora

Pero el gran rclamo es sin duda el precio. Conseguir unas zapatillas nuevas por 19,99 euros es algo poco habitual, especialmente dentro de una marca reconocida y con presencia tanto online como en tiendas físicas. Además, hay que tener en cuenta que modelos similares en otras marcas duplican o incluso triplican ese coste. Esta rebaja ha generado interés entre personas que no quieren gastar grandes cantidades de dinero en calzado deportivo, ya sea porque entrenan de forma ocasional o porque prefieren renovar sus zapatillas con más frecuencia.

En cuanto a los materiales, el modelo combina tejidos transpirables con refuerzos en las zonas de mayor desgaste, lo que ayuda a que el pie se mantenga más fresco durante el entrenamiento y aporta una sensación de sujeción correcta. La plantilla interior es extraíble y está pensada para mejorar la comodidad durante el uso prolongado, algo que se agradece tanto en sesiones de gimnasio como en caminatas largas. La suela ofrece un agarre adecuado en superficies lisas, como las habituales en centros deportivos o entornos urbanos, aportando seguridad en cada paso.

Con esta propuesta, Oysho refuerza su apuesta por el calzado deportivo accesible, acercándolo a un público amplio que quiere soluciones sencillas y asequibles. Este tipo de lanzamientos refleja un cambio claro en los hábitos de consumo. Cada vez más personas buscan productos que puedan acompañarlas durante todo el día sin complicaciones, y el calzado es una de las piezas clave en esa ecuación. En ese sentido, las zapatillas de Oysho encajan con un perfil de consumidor que prioriza la comodidad diaria y el precio ajustado por encima de grandes prestaciones técnicas.