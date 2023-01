Advertido por la eliminación ayer de Getafe, Rayo, Celta y Elche, el Atlético visita esta noche Oviedo, la ciudad en la que vivió la mayor de su pesadillas, el descenso a Segunda División del 7 de mayo de 2000, para jugarse su supervivencia en la Copa del Rey, la única competición que puede ganar esta temporada. Son baja Joao, Savic y De Paul y el equipo se resguardará de nuevo bajo la batuta del francés Antoine Griezmann, la extensión en el campo del Cholo Simeone y hoy por hoy el más fiable de los futbolistas rojiblancos.

El Nuevo Carlos Tartiere es un estadio magnífico para jugar a fútbol. Nada que ver con las reducidas dimensiones del campo del Arenteiro. Ahí debería imponerse en toda lógica la superioridad del Atlético, pero la poca credibilidad que se ha ganado el equipo y sus sucesivos fracasos en la Copa, que no gana desde hace justo una década, convierten en impredecible el resultado de esta noche, que puede acabar en un verdadero drama para los rojiblancos si de nuevo deben decirle adiós a la competición de forma precipitada.

Simeone no podrá contar con Joao, Savic y De Paul, que por problemas físicos se quedan en Madrid. El técnico dará hoy a conocer la convocatoria, pero no se esperan más novedades. Witsel y Lemar o Correa sustituirán a los dos primeros, titulares ante el Elche en el primer partido del año. El argentino, que no estuvo ni en la convocatoria, seguirá abriéndole con su ausencia un puente de plata al canterano Pablo Barrios, que no ha dudado en aprovechar su oportunidad.

Hablando de la cantera, en el otro bando el máximo peligro del Oviedo lo representa el que en su día fue el máximo goleador histórico de los equipos inferiores del Atlético. Borja Bastón, que apuntaba muy alto en el filial, tuvo la inmensa mala suerte de romperse los cruzados el día de su debut con el primer equipo el 15 de mayo de 2010 ante el Getafe, cuando todavía no había cumplido 18 años. Seis meses después volvió a una convocatoria, pero ya nunca más jugó con el Atlético de Madrid, el equipo cuya afición le metió en vena su padre, el ex-portero Miguel Bastón.

Condenado a una sucesión interminable de cesiones, le costó años recuperarse de verdad de aquel golpe. Pareció resurgir en el Eibar, pero no tuvo suerte en Gales y en Inglaterra y tuvo que volver a empezar. Hoy, cumplidos los 30, llega al partido ante el equipo con el que soñó ser figura convertido en capitán del Oviedo, avalado por un Trofeo Pichichi en Segunda y por los ocho goles que lleva en el Campeonato, el último el pasado fin de semana en el derbi regional ante el Sporting. Caer eliminado esta noche con un gol de Borja Bastón, descartado varias veces en la pretemporada por Simeone, sería un cruel forma de arrancar un año en el que el Atlético había hecho propósito de enmienda.

Sin embargo éste es un panorama que nadie quiere ni siquiera plantearse en el equipo, que viaja con la confianza de su último triunfo ante el Elche y convencido de que estará en el bombo del próximo viernes. Para ello deberá eliminar antes al Oviedo de Álvaro Cervera, ex-entrenador del Cádiz y uno de los grandes emuladores de Simeone. «No tengo dudas de él, pero quizás sí de su entorno», dijo ayer en la rueda de prensa.