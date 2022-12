«Nosotros jugamos, el Sabio nos guía». El Oviedo ha elegido la emblemática figura de Luis Aragonés para ilustrar el cartel de la eliminatoria de Copa ante el Atlético aprovechando que el técnico madrileño dirigió a ambos equipos, aunque los rojiblancos no guardan precisamente un buen recuerdo de esa etapa. El 7 de mayo de 2000 el Atlético de Madrid descendió a Segunda División en el campo del Oviedo, precisamente con Luis Aragonés sentado en el banquillo carbayón.

Aquel Oviedo 2 Atlético 2 formará parte para siempre de la leyenda negra rojiblanca porque fue la culminación de un año en el que el club fue intervenido judicialmente. Pese a disponer de futbolistas de talla mundial, como los paraguayos Ayala y Gamarra, el argentino Solari, el checo Bejbl, el holandés Hasselbaink o los internacionales españoles Molina, Capdevila -campeón del mundo en 2010-, Aguilera, Kiko, Valerón y Baraja, el equipo perdió la categoría en la jornada 36 al no poder ganar en el Carlos Tartiere, en un encuentro en el que Hasselbaink, pichichi de la Liga, falló un penalty decisivo en el minut0 84. Luis Aragonés se iría un año más tarde al Mallorca y en 2001-02 regresó al Atlético para devolverlo a Primera.

El Atlético volverá ahora a Oviedo en la eliminatoria de dieciseisavos de final y visitará por primera vez el nuevo Carlos Tartiere, un estadio en el que no ha jugado jamás un partido oficial, aunque sí un amistoso en 2015 que ganó 0-2. El Real Oviedo, recordemos, lleva ausente de Primera División desde hace 21 años, desde que en mayo de 2001 descendió al perder en Son Moix ante el Mallorca. En consecuencia su enfrentamiento ante el Atlético será todo un acontecimiento para la capital del Principado.

Para los de Simeone el sorteo ha sido benévolo porque no van a tener que sufrir otro partido como el de ayer en Arenteiro, sino que podrán desenvolverse en un estadio grande y en condiciones, aunque eso no es ninguna garantía y será necesario mejorar mucho sus prestaciones si quieren llegar a octavos de final. En el Oviedo, por cierto, se encontrarán con un viejo conocido, el delantero Borja Bastón, surgido de la cantera rojiblanca y que estaba llamado a tener un gran futuro en el primer equipo de no haber sufrido una grave lesión que condicionó su carrera deportiva.