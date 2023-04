La obsesión de la ex de Fernando Alonso con el 33

Fernando Alonso sorprendió a propios y extraños con su último anuncio, que pese a sus recientes éxitos no tiene nada que ver con el deporte. El piloto de Aston Martin contó en las redes sociales que ha puesto fin a su noviazgo con la periodista Andrea Schlager, y los incondicionales del asturiano han detectado un paralelismo, que no tiene nada que ver, pero a través del cual se ha realizado un importante descubrimiento. Y es que la ex de Fernando, pero no Andrea, si no Raquel del Rosario, tiene una obsesión con el ’33’, el número que persigue a Alonso y que el español ha convertido en viral.

Parecía imposible que fuera real, pero al entrar en la cuenta oficial de Instagram de la cantante de El Sueño de Morfeo, con la que Alonso estuvo casado entre 2005 y 2011, se comprueba la máxima coincidencia. La canaria tiene un apartado marcado dentro de sus stories en el que aparece el siguiente título: 3ᐯEᑕEᔕ3. De acuerdo, ahora comprobaremos que no se trata de por sí del número ’33’, en todo caso del ‘333’, pero no puede ser más casual que con Fernando perseguido por esta cifra, Raquel del Rosario tenga justo eso colocado entre sus destacados en las redes.

Se desconoce cuál es el significado que tiene para Raquel del Rosario el trío de treses que ella misma lleva al infinito, pero son varias las publicaciones que ella misma ha compartido a lo largo del tiempo, previo a la llegada de la fiebre del 33 a la Fórmula 1, y que mantiene como destacadas en su cuenta de Instagram. Matrículas de coches, capturas del móvil en el momento en que se juntan los números a una hora concreta e incluso el número del parkímetro en el que debe sacar el ticket de la hora.

Y si nos estamos complicando y la clave para el tercer mundial es que Raquel de Rosario vuelva con Fernando Alonso Díaz de Vivar? El outfit de soladado ucraniano se lo perdónanos https://t.co/AN9KMsNBWS pic.twitter.com/OQmmPv55Ih — Hugo (@KmeKona) April 3, 2023

Todo circula en una misma dirección y para los incondicionales de Fernando Alonso no es otra que una casualidad casi divina que vuelve a vincular a Raquel con su ex marido, con el que mantiene una gran relación tal y como han mostrado y confirmado ambos en repetidas ocasiones. «Y si nos estamos complicando y la clave para el tercer mundial es que Raquel de Rosario vuelva con Fernando Alonso Díaz de Vivar?», decía un usuario de las redes sociales, alertado por otro tuit en el que se exponía la obsesión de la cantante con el número que repetido lleva a Alonso a crear un auténtico movimiento en el que han caído incluso otros grandes deportistas españoles como Willy Hernangómez o Carlos Alcaraz.

Alonso, ¿reconciliación por el ’33’?

El hecho de que Andrea Schlager y Fernando Alonso hayan puesto punto y final a su relación sentimental, que ha durado menos de un año, también hace saltar las alarmas dentro de la teoría que circula por las redes sociales. Y es que el fanatismo y devoción hacia el asturiano hace que ya sea cualquier cosa la que se pueda dar y que ayude a lograr el ansiado triunfo 33 de la carrera profesional de Alonso en la Fórmula 1, y Raquel del Rosario, ya sea con un mero apoyo a su ex o con la rocambolesca hipótesis de la reconciliación que surge en las redes, puede ayudar a ello.