La sorprendente postura de Raquel del Rosario sobre el nuevo amor de Fernando Alonso

Fernando Alonso lleva meses con una nueva ilusión en lo que se refiere a su vida sentimental. El piloto de Fórmula 1 proclama su amor desde hace tiempo con la periodista austriaca Andrea Schlager, una noticia que en su día alegró mucho a su círculo más íntimo y también a su ex mujer Raquel del Rosario, que respondió a una publicación de ellos con un emoticono de una carita con los ojos en forma de corazón y mencionando a ambos.

Días después de aquello, la ex solista de El Sueño de Morfeo volvió a ser noticia por un profundo mensaje de amor que publicó en su perfil oficial junto a varias fotografías suyas en la playa haciendo posturas de yoga. Una reflexión que para muchos iba dirigida hacia Fernando Alonso por esa relación que ambos mantuvieron en el pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Del Rosario (@raqueldelrosario)



«Sí, claro que se puede dejar ir para siempre desde el AMOR. Dejar ir la manera en la que nos relacionábamos hasta ahora y encontrar una más sana, más acorde a la nueva situación. Te dejo ir en un acto de AMOR propio, porque no permito que me manipules ni me dañes más. Porque el que busca dañar, tiene algo roto dentro pidiendo a gritos AMOR», comenzaba.

«Te dejo ir, deseándote lo mejor, agradeciendo todo lo que nos hemos enseñado mientras caminábamos juntos, aunque haya dolido, aunque deje cicatriz. Te doy las gracias por mostrarme lo que no volveré a permitir-me. Sí, se pueden poner límites con AMOR, alejarnos con el corazón libre de odio y rencor, porque éstos pesan demasiado y no dejan hueco para más AMOR, porque enferman cuerpo y alma…», añadía Raquel del Rosario, que finalizaba así: «¿De qué sirve seguir caminando por la vida cargando con ese dolor? El dolor hay que transitarlo, sentirlo, dejar que duela y salir de él, no cargar con él.Dejar ir es un acto de amor».

Está claro que Raquel del Rosario y Fernando Alonso mantienen una gran relación. «Desde que nos separamos fue como un click en la cabeza de los dos. La relación mejoró un 200%», contaba el piloto en el programa Planeta Calleja. «Hablamos muy a menudo, cada semana», señalaba el asturiano sobre la relación con su ex mujer. «Le pido muchos consejos, también profesionalmente, como cuando me fui de Ferrari», añadió. Tan buena es la relación que mantienen que el piloto no ha dudado en visitar a Raquel en Los Ángeles. «Cualquier persona que esté conmigo tiene que entender que tenemos esta relación de amistad muy, muy sincera», confesaba a Jesús Calleja.