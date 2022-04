La derrota del Atlético en San Mamés ha dejado heridas profundas. El portero esloveno Jan Oblak ha admitido en Movistar que «no se dónde tenemos la cabeza, pero en el campo seguro que no», para luego dejar claro que «si no nos metemos en Champions tendremos problemas». Por su parte Simeone ha dicho que «ha habido pocos momentos difíciles desde que estamos aquí, pero ahora estamos en uno de ellos. Hay que saber estar». Finalmente, el defensa José María Giménez, a la pregunta de si su equipo le haría pasillo al Real Madrid, ha ido muy contundente: «les felicito porque han sido justos campeones, pero nosotros respetamos mucho a nuestra afición».

«Soy el responsable de conseguir el objetivo, para que se queden todos tranquilos. Nos quedan cuatro partidos», ha dicho Simeone en la sala de prensa de San Mamés. El técnico ha afirmado que no hay ningún problema con los jugadores, aunque luego sobre el campo no sale nada. «No falta compromiso ni intensidad. Falta frescura y falta contundencia, eso es innegable, pero nunca compromiso». El argentino ha acabado admitiendo que «En los 10 años y medio que llevamos aquí hubo pocos momentos así, pero ahora se trata de mantenerse firme.

Por su parte el meta Jan Oblak ha reconocido que «si no cambiamos va a ser muy complicado. No entiendo lo que pasa. En el vestuario todo está bien, pero luego salimos al campo y todo cambia. Es difícil entenderlo, pero nunca me había pasado algo así desde que estoy en el Atlético».

En relación al pasillo al Real Madrid en el próximo partido de Liga en el Metropolitano tanto Oblak como su compañero Giménez han sido muy claros: salvo orden directa del club no habrá pasillo. «Felicitamos al Real Madrid, es justo campeón, pero le tenemos un gran respeto a nuestra afición», ha dicho el defensa uruguayo, mientras que el guardameta tampoco ha dejado mucho espacio a la especulación. «Yo no quiero recibir pasillo y, en consecuencia, tampoco quiero hacerlo».