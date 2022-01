Rafa Nadal sigue mostrándose firme en su opinión respecto al caso Djokovic y todo lo sucedido en Australia durante los últimos días. El serbio acabó deportado por no haberse vacunado contra el Covid-19 y el tenista balear ha vuelto a hablar sobre el tema con total franqueza y naturalidad.

Nadal no se siente decepcionado por el balcánico, pero sí insiste en que sus posiciones con respecto a las vacunas son muy diferentes. «¿Decepción? Ninguna. Tengo máximo respeto por las opiniones de todos, siempre y cuando sean con respeto hacia los demás. En ese sentido creo que la opinión de Djokovic comparada con la mía sobre el tema a tratar, estamos en posiciones bastante lejanas».

«Es un tema de salud mundial»

«Hay una cosa que son números y los números dicen que ha muerto muchísima gente, y la realidad es que según parece el tema de la vacuna todo ha sido muy rápido. Quizá mucha gente tenga dudas sobre efectos secundarios. Lo único que pasa es que eso no lo sabemos al 100%, lo que sí sabemos al 100% son los efectos del virus, y lo que sabemos es que si hubiéramos mantenido el ritmo de antes de que apareciera la vacuna, en vez de 6 millones de muertos la cifra sería elevadísima. Respeto cualquier opinión, muchas no las comparto, intento seguir a la gente que está preparada en cada materia, no a la gente que no lo está», profundizó Nadal en su entrevista con Radioestadio Noche de Onda Cero.

Por último, el manacorí respondió sobre la posibilidad de que Djokovic juegue el Mutua Madrid Open: «Que juegue en Madrid o no juegue en Madrid… el debate no es un debate deportivo, a mi modo de entender. Deseo que Novak juegue en la mayoría de lugares por un simple hecho, los eventos son mejores cuando los mejores están compitiendo. Yo al final soy un seguidor del deporte en general, cuando veo un torneo de golf y del fútbol quiero que estén los mejores en el campo. Como soy un seguidor de tenis me gusta que Djokovic esté jugando, igual que me encantaría que Federer estuviera jugando. Pero es un tema que va mucho más allá de lo deportivo, estamos hablando de un tema de salud mundial y al final cada país tiene sus normas y cada país tiene diferentes reglas y nosotros, y más en estos momentos, lo que tenemos que hacer es seguirlas».