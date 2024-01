Ferrari ya le ha puesto nombre al próximo coche que pilotarán Carlos Sainz y Charles Leclerc en el Mundial de Fórmula 1. La escudería italiana ha apostado por la continuidad y, alejada de florituras, ha anunciado la denominación SF-24 para su nuevo monoplaza. Es decir, solo le ha añadido una cifra al título de su anterior bólido.

«El coche de la Scuderia Ferrari para la próxima temporada se llamará SF-24. De este modo, el equipo continúa la tradición de los últimos años que ha abarcado casi toda la era híbrida de la Fórmula 1. Naturalmente, el SF significa Scuderia Ferrari, seguido del número del año en curso. Esta fórmula se utilizó por primera vez en el SF15-T de 2015, la segunda temporada híbrida y la única excepción desde entonces se produjo en 2022, cuando el nombre F1-75 celebró el 75 cumpleaños de la compañía», recordó Ferrari en un comunicado.

Habrá que esperar hasta el 13 de febrero para conocer las primeras imágenes del nuevo coche rojo. Ese día se celebrará la presentación oficial del SF-24, dentro de una semana muy activa en la Fórmula 1, ya que un día antes se desvelará el Aston Martin de Fernando Alonso y posteriormente también realizarán sus presentaciones McLaren, Mercedes y Red Bull.

