Darvin Ham se ha convertido en el nuevo entrenador de Los Ángeles Lakers, que tras una muy mala temporada, la cúpula del equipo angelino, decidió cesar a Frank Vogel, que estuvo al frente del conjunto desde 2019. Anteriormente, Ham trabajó como asistente de los Lakers entre 2011 y 2013, así que ya conoce la casa, pero no tendrá presión por enfrentarse al reto de dirigir una de las franquicias de referencia de la NBA.

«Esto no es presión. Me dispararon accidentalmente en la cabeza en 1988. Puedes volverte temeroso o valiente si eso te ocurre. Yo me convertí en una persona valiente. Tenemos experiencia, vamos a seguir trabajando y construyendo», explicó el norteamericano si le supone mucha presión entrenar a un equipo tan histórico como los Lakers.

Darvin fue jugador de baloncesto entre 1996 y 2005. Su debut lo hizo con Denver Nuggets, para en esa primera temporada en la NBA acabar jugando en Indiana Pacers. También formó parte de Washington Wizards, Milwaukee Bucks, donde permaneció tres temporadas, Atlanta Hawks y Detroit Pistons, donde se retiró en 2005 tras conseguir el año anterior el anillo de campeón de la NBA con el conjunto del Estado de Michigan.

Después se formó para ser entrenador. Comenzó su carrera en los banquillos de los Alburquerque Thunderbirds como asistente, para después marcharse a los New Mexico Thunderbirds, también como asistente. A los pocos meses le llegó la gran oportunidad y firmó por los Lakers como asistente de Mike Brown primero y más tarde de Bernie Bickerstaff. Años después fijó su residencia en ciudades donde él había jugado, primero en Atlanta y más tarde en Milwaukee, donde permaneció hasta el final de esta temporada como segundo entrenador llegando a semifinales de la conferencia este y el año pasado fue ganador de la NBA.

En declaraciones a los medios de comunicación que acudieron a la rueda de prensa para darle la bienvenida, aseguró que tiene muchas ganas de empezar a entrenar y que cuidará al máximo a LeBron James.

«Hablamos de sacrificio, nos vamos a sacrificar en todo lo que hagamos. También LeBron James, Anthony Davis, todos tenemos que empezar por la defensa. No hay éxito sin el sacrificio de todos y estoy seguro que muy pronto volveremos a ganar el anillo», confirmó el nuevo manager de los Lakers.

«Ha hecho un gran trabajo cuidando su cuerpo, juntándose con las personas correctas para poder mantener este nivel. El plan es que mejoremos con el tiempo. Solo quiero ayudarle a ser capaz de mantener ese nivel», explicó en referencia a LeBron y el cuidado que tiene sobre su cuerpo.

Uno de los jugadores más criticados durante esta temporada ha sido Russell Westbrook, que no ha llevado a cabo buenas actuaciones, pero Ham está seguro de poder recuperarle: ‘Russ’ es uno de los mejores jugadores que esta liga ha visto. Le queda todavía mucho. No sé por qué se escriben esas cosas negativas de él. Tenemos que repartirnos el trabajo en defensa y en ataque. Tenemos que estar comprometidos en defensa, de no ser así, nuestro ataque no contará nada», afirmó.