La renovación de Ousmane Dembélé sigue enquistada y poco o nada ha cambiado en las últimas semanas con respecto a su situación. El francés acaba contrato este próximo 2022 y ampliar su contrato antes de que llegue el mes de enero se antoja capital para evitar que comience el juego y se abra la posibilidad de que otros clubes acuerden con él su fichaje para el próximo curso. Ronald Koeman trató su tema en rueda de prensa, mencionó su importancia en la actual plantilla y no rehuyó ante la posibilidad que no quiera renovar: «Todavía no hemos hablado de cuál será nuestra estrategia si no renueva». El caso Ilaix Moriba, en el recuerdo.

Koeman se ha convertido en muchos momentos tumultuosos del club en el portavoz de la entidad, también marcado por su sinceridad y franqueza ante casi cualquier cuestión que se le planteaba. Con el caso de Dembélé no cambia su guión, se mantiene claro y contundente con una situación que supone un claro perjuicio para el club como es el francés, que pese a ser de su agrado, no está por la labor de ponérselo fácil al club en este momento de debilidad.

«Lo más importante es que queremos que se quede. Es importante y tiene calidad. Es un jugador diferente y el objetivo es renovarle», expresaba Koeman sobre Dembélé, al que ve clave en el juego del equipo una vez que tenga el alta médica, pero plantea esa situación en la que siga sin renovar: «Otra cosa es, si no quiere renovar, tenemos que hablar como club cuál es la mejor manera de afrontarlo. Todavía no hemos hablado de cuál será nuestra estrategia si no renueva».

La tesitura, por evidencias, recuerda a la de Ilaix Moriba. El canterano fue una de las irrupciones más agradables del pasado curso. Koeman le dio la oportunidad y éste respondió con buenos minutos, físico y con una gran capacidad para abarcar metros en el centro del campo. Pero llegó el verano y las exigencias del jugador, con Brais Lorenzo y la agencia Rogon detrás, impidieron que se acordara un acuerdo de renovación. El futbolista acabó firmando por el RB Leipzig el 31 de agosto, el último día del mercado de fichajes, a cambio de 16 millones y seis en variables.

Fue el proceso lo que marcó especialmente esta decisión final. Ante la negativa inicial de Ilaix de renovar su contrato en las condiciones que dictaba el Barça, desde el club, en consonancia con Koeman, tomaron la decisión de apartar a Moriba de la dinámica del primer equipo. Con el canterano existía la particularidad de que continuaba perteneciendo al filial. Tenía ficha con ellos y se le bajó a entrenar con ellos. No volvió a aparecer en los entrenamientos del Barça ni a disputar minutos durante la pretemporada ni en el inicio de la competición doméstica.

Ese espejo es en el que se puede ver reflejado Dembélé. Según el club, el jugador sigue sin tener el alta médica por lo que no está plenamente recuperado de su lesión pese a llevar ya días en dinámica del grupo en los entrenamientos. No entró en la lista para visitar Vallecas. Así, todavía queda la duda de qué hará el Barça y Koeman cuando esté sano y puede ser convocable, ¿otro caso Ilaix o será uno más?

El Barça intenta convencer a Dembélé

El Barça sigue intentando hacer entrar en razón a Dembélé, que pese a que muestra disposición a renovar su contrato cuando es abordado por la cúpula, no va en sintonía con las escasas facilidades que está poniendo su agente para alcanzar el acuerdo, que no para de dar largas. Evidentemente, en el club blaugrana el tiempo apremia. El mercado invernal está a la vuelta de la esquina y desde el 1 de enero el jugador puede negociar con otro club, la idea es convencer al futbolista antes de tener que tomar una decisión más drástica con él: que pasa por quedarse en la grada e irse traspasado en cuanto se abran las transferencias.