El empate del Sevilla en Vallecas provocó unas polémicas declaraciones de Julen Lopetegui. No estaba contento el técnico con nada de lo que sucedió en el partido ante el Rayo. Ni con el resultado, que les aleja de la primera plaza que ostenta el Real Madrid, ni con estado del césped, ni mucho menos con la actuación arbitral. Martínez Munuera anuló un gol por una mano de Rafa Mir y en el tramo final hizo lo mismo con un penalti que había pitado sobre el delantero, una vez que lo consultó con el VAR, decisiones que, según el vasco, provocaron que fueran «claramente perjudicados».

Sobre la intervención del VAR, el entrenador fue claro. Señaló que el penalti, pitado inicialmente por el colegiado tras un agarrón de Catena sobre Mir, fue rearbitrado, cuando esa no era la misión del videoarbitraje: «Un poco confundidos por las actuaciones del VAR. Nos han dicho que interviene cuando es blanco o negro y cuando realmente hay un error de bulto, pero no se rearbitra una acción».

El técnico prosiguió con su rajada contra la decisión tomada por Martínez Munuera, a instancias de Gil Manzano, que era quien estaba al frente de la Sala VOR en Las Rozas: » El VAR estaba para ver si es mano o no es mano, si es fuera de juego o no es fuera de juego, pero no para rearbitrar una acción de una interpretación. Si no, esto no tiene fin. Estaría interviniendo el VAR constantemente. Estoy confundido por lo que nos han contado los propios árbitros y por lo que hemos vivido el resto de la temporada. Me ha pasado al revés esto y en ningún caso se ha rearbitrado la acción. En este caso sí y hemos sido claramente perjudicados por esa decisión que ha dado marcha atrás a lo que él había visto.»

Tampoco estaba Lopetegui contento con el estado del césped de Vallecas, algo de lo que se han quejado varios de los que han visitado el estadio vallecano esta temporada y en lo que ha vuelto a incidir el que fuera portero de la entidad franjirroja: «Veníamos a ganar en un campo difícil, por llamarle campo, en este caso el césped. Tendría que estar prohibido jugar en un césped así. Creo que un club de la historia, con la afición que tienen y con el fútbol que proponen merecen otro césped y la Liga también, pero bueno, hemos tenido que jugar en este escenario que no favorece ni al espectáculo ni a la salud de los futbolistas. Alguien debería proteger este tipo de situaciones.»

Por último, lanzó un mensaje a Tebas, a causa de los horarios en los que les hacen jugar, a sabiendas de que tienen una competición más, la Europa League, que se juega los jueves: «Jugamos cada tres días, dos y medio en este caso. Somos un equipo que juega Europa League y que siempre juega a las dos o a las tres. No podemos hacer más que centrarnos y enfocar cada partido con la máxima ambición. No hay excusa, ni las bajas, ni jugar dos partidos cada semana.»