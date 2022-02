Hace unos meses Fernando Hierro fue cazado y fotografiado en la calle junto a una mujer. Era rubia, muy atractiva y parecía más joven que él, pero en su momento nadie supo de quién se trataba. Semanas después saltó la noticia y salió a la luz la identidad de la nueva novia del ex futbolista y seleccionador, una Fani Stipkovic que ya no esconde su relación sentimental con el ex futbolista y ex seleccionador.

La bellísima periodista croata de 39 años publica fotos con el malagueño en sus redes sociales y optó en su día por responder con naturalidad y normalidad a las preguntas de un reportero: «Nos conocimos mucho antes, ya desde hace más de dos años. ¿Sus hijos Álvaro y Claudia? Son increíbles, y Fernando una persona con un gran corazón y un ser humano increíble», dijo a la salida de un restuarante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fani Stipkovic (@fanistipkovic)

Fani Stipkovic es ya una auténtica WAG. La influencer arrasa entre sus seguidores con sus sugerentes posados presumiendo de figura, sus entrenamientos, hace promociones… La balcánica asegura estar encantada en nuestro país, donde lleva un tiempo viviendo por motivos profesionales: «Me encanta. Estoy enamorada de España, me encanta España, los españoles… Vivo aquí ya desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por recibirme tan bien aquí en España. ¿Boda con Hierro? De verdad que estamos tan felices y tan tranquilos que nada diferencia un papel de la tranquilidad y felicidad que tenemos. Que todo fluya y que pase como tenga que pasar».

La periodista deportiva croata no descarta la idea de contraer matrimonio con el ex seleccionador, pero no quiere prisas sino disfrutar del momento. La de Fani Stipkovic es la primera relación que se le conoce a Fernando Hierro desde que se separase en 2019 de Sonia Ruiz tras 28 años casados. El que fuera jugador del Real Madrid y seleccionador ha vuelto a encontrar la ilusión con la comunicadora, que ocupa su corazón desde hace un tiempo.