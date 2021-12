La selección española de balonmano femenino cayó ante Noruega por 27-21 en las semifinales del Mundial de balonmano femenino, y peleará con Dinamarca por el tercer puesto en busca del bronce. Las guerreras no pudieron frente a la vigente campeona de Europa en un partido en el que las escandinavas fueron siempre por delante.

Noruega impuso su ritmo desde el primer momento, hicieron el partido que ellas tenían previsto, con mucha intensidad atrás y eficaces arriba demostrando una vez más el potencial que tienen. Al principio reinaba la igualdad, España conseguía resistir ante el potencial noruego, pero en el ecuador del primer tiempo pisaron el acelerador y llegaron a ganar por cuatro (7-3).

Las pérdidas y la gran actuación de la guardameta Katrine Lunde condenaron a las pupilas de José Ignacio Prades durante todo el encuentro. El seleccionador hizo algunos cambios en el sistema que dieron sus frutos y España logró empatar justo antes del descanso (11-11). Sin embargo, en la segunda mitad apretaron las noruegas que de la mano de Mork volvían a coger distancia en el marcador, ayudadas por Lunde bajo palos. Cada parada de la guardameta lo remataban en ataque con gol. De hecho la portera fue nombrada mejor jugadora del encuentro.

La ventaja era cada vez más y más grande, las pérdidas de España aumentaban y las guerreras veían como se esfumaba el sueño de la final en su Mundial. No pudieron dar una nueva alegría a la afición presente en Granolleres para ver el encuentro, pero no pudieron ante un equipo noruego que buscará hacer historia conquistando una nueva medalla de oro. Ahora toca levantarse para cerrar el Mundial de España 2021 con un bronce ante una Dinamarca que no lo pondrá nada fácil. Las danesas cayeron in-extremis ante Francia en la semifinal.