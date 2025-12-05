Norris gana a Verstappen un primer asalto de Abu Dabi con Piastri fuera de combate

Lando Norris venció a Max Verstappen en el primer asalto del Gran Premio de Abu Dabi, en el que ambos aspiran a proclamarse campeones de Fórmula 1. El piloto de McLaren fue lideró la tabla de tiempos de unos libres 1 (1:24.485) en los que no participó su compañero, Oscar Piastri, que también es candidato al título este fin de semana. El británico, líder del Mundial de 2025, superó sólo por ocho milésimas al holandés, segundo clasificado.

En una sesión marcada por la presencia de nueve pilotos reserva. Aston Martin bajó de sus monoplazas tanto a Fernando Alonso como a Lance Stroll y sus sustitutos, Jak Crawford y Cian Shields, quedaron penúltimo y último, reflejando donde puede estar la escudería inglesa en esta última cita del año. Carlos Sainz fue noveno, casi tres décimas más lento que Norris.

También pilotó el Ferrari Arthur Leclerc, hermano de Charles Leclerc, en lugar de Lewis Hamilton. Lo más sorprendente es que McLaren haya esperado hasta la última cita para cumplir con la regla de dar la oportunidad a un rookie, bajando del coche a Piastri (sólo tres temporadas en F1) cuando también puede ser campeón. El mexicano Pato O’Ward estuvo en su lugar.

Norris lidera y Verstappen segundo sin Piastri

A las 14:00 horas de este viernes segundo asalto, ya con los 20 pilotos oficiales de la parrilla de este campeonato. Será momento para testar de nuevo a Norris, que parece estar por delante de Verstappen en cuanto a rendimiento del monoplaza, y a Piastri, que quiere dar la sorpresa en el circuito de Yas Marina. También podremos ver a Alonso y comprobar si Aston Martin está tan mal como refleja el resultado de sus jóvenes pilotos.

Resultados de los libres 1 de Abu Dabi