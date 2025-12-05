Fernando Alonso vuelve a dar plantón a la cena de pilotos por segundo año consecutivo

Fernando Alonso volvió a ser el gran ausente de la cena de pilotos. Por segundo año consecutivo el piloto de Aston Martin dio plantón a los competidores del Mundial de Fórmula 1 2025 y también su compañero de equipo, Lance Stroll. Tampoco acudió Nico Hulkenberg (Sauber). La imagen, por tanto, estuvo compuesta por los otros 17 componentes de la parrilla, incluidos los tres aspirantes al título: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Carlos Sainz fue quien publicó la foto de familia sin Alonso, Stroll y Hulkenberg a sus redes sociales. «Una cita con la clase del 2025», escribió el español, que posó se sentó a la izquierda de Kimi Andrea Antonelli y a la derecha de Alex Albon, su compañero en Williams. El madrileño es el presidente del sindicato de pilotos y su presencia era prácticamente obligatoria.

Sainz está haciendo grandes esfuerzos por ayudar a la FIA a mejorar la competición y dentro de la parrilla es uno de los pilotos más queridos. También en los equipos, sobre todo por los que ha pasado, habiendo mejorado el rendimiento de los cinco por los que ha pasado (Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari y ahora Williams).

La cena tuvo lugar en Abu Dabi, donde este fin de semana se celebra el último Gran Premio del campeonato con el trofeo de pilotos en juego. La emoción arrancará bien pronto desde este viernes a las 10:30 horas con los libres 1, a las 14:00 con los libres 2 y seguirá el sábado a las 11:30 con los libres 3, antes de que llegue el momento de la verdad en la clasificación de las 15:00. La carrera del domingo en la que se decidirá el campeón es a las 14:00.

Alonso, ausente en la cena

De las 17 caras que se ven en la foto, además de los ausentes, hay una que ya no se verá en 2026, la de Yuki Tsunoda. Esta semana se anunció que Isack Hadjar subirá a Red Bull para ser compañero de Verstappen y el japonés también se ha quedado sin sitio en el filial, que estará compuesto por Liam Lawson y Arvid Lindblad, la única cara nueva llegada desde la F2. Checo Pérez y Valtteri Bottas competirán para Cadillac, la nueva escudería.