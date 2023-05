‘El Niño Prodigio’ pone fecha a la ruptura de Piqué y Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía son unas de las parejas del momento. Desde que se confirmó la infidelidad del catalán a Shakira con la joven, ninguno de los dos tiene ningún problema en admitir ni en demostrar públicamente la relación amorosa que mantienen actualmente. Sin embargo, un pitoniso conocido como ‘El Niño Prodigio’ podría haber descubierto la fecha en la que dicha pareja se romperá.

El tarotista desveló que ambos tenían una conexión muy fuerte, y que Piqué había mostrado un gran compromiso hacía Chía y su familia. Pero no todo es de color de rosa en la nueva relación del ex jugador. Al parecer, según el pitoniso, esta pareja no tendría mucho futuro y la separación podría llegar más pronto que tarde.

Otra de las cuestiones que reveló ‘El Niño Prodigio’ fue la verdadera personalidad de Clara Chía. Este chico tiene claro que la joven es menos callada de lo que parece y que podría haber encontrado a otro hombre además de Piqué. Es más, afirmó que esconde algo oscuro en su interior y que algún día se sabría todo de ella.

Según este adivino, a Piqué se le podría estar agotando la suerte y eso se podría traducir en una dolorosa ruptura con Chía. Esa pérdida de fortuna y de luz que vaticina el tarotista se debe a cómo se produjo el fin de su anterior relación de más de diez años con Shakira. La infidelidad podría costarle un disgusto al catalán, ya que ella le abrió muchas puertas en el pasado, al tratarse de una de las cantantes más importantes del siglo XXI.

Lo que está claro es que, profecías aparte, la pareja que forman Piqué y Chía parece ir viento en popa. El ex futbolista del Barcelona publicó hace poco una fotografía con su nueva pareja para dejar claro a quienes especulan que está totalmente enamorado y que no tiene problema en admitir la nueva relación que está experimentando.