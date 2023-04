Guti pregunta a Ancelotti por su futuro y su respuesta enamora al madridismo

El futuro de Carlo Ancelotti volvió a ser uno de los temas más recurrentes tras el Real Madrid-Valladolid, solventado con contundencia por los madridistas. Después de la rueda de prensa previa al encuentro, en la que dejó una enigmática respuesta, al admitir que le enorgullece que la selección de Brasil quiera apostar por él como seleccionador y dejar en el aire lo que pueda suceder al término de la temporada. Guti quiso preguntarle al respecto al término del partido y la respuesta del técnico dejó claro cuáles son sus intenciones: «Quiero al Madrid igual que tú».

💣😮👀 -Dígamelo, ¿usted se queda?- pregunta Guti

-¿Tú me ves preocupado? Yo quiero al Madrid como tú- responde Ancelottipic.twitter.com/UMftNGo7Qm — GOAL España (@GoalEspana) April 2, 2023

Después de un partido en el que el Madrid se reencontró con su versión más goleadora, Guti no quiso desaprovechar la oportunidad para mostrarle su preocupación por lo que pueda suceder una vez concluya el presente curso. El ex jugador del conjunto blanco le preguntó por el interés de la canarinha y sobre su continuidad: «Dígamelo, ¿se queda?». «¿Tú me ves preocupado?», le contestó entre risas Ancelotti. «Entonces yo no me preocupo», volvió a decirle Guti, a lo que Carletto le respondió con la respuesta que enamorado al madridismo.