Ancelotti: «Que Brasil me quiera me encanta y me hace mucha ilusión»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará a Real Madrid y Valladolid en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos afrontan un duelo donde en Liga se juegan poco, pero les servirá para preparar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona.

Momento del equipo

«Está bien. Los que han estado con sus selecciones se encuentran en buena forma. Tuvimos la mala suerte de la lesión de Mendy. Estamos preparados».

Posible sustituto

«El tema es sencillo. No me sorprende que haya estos rumores. No me preocupa. Lo que me preocupa es cumplir con este equipo. Yo seguiré aquí hasta que el Real Madrid me permita seguir aquí. Estamos muy bien, el ambiente es muy tranquilo y tenemos estos dos meses para intentar ganar títulos. Ojalá se pueda seguir».

Guiño de los brasileños

«Cada uno puede opinar lo que quiera. Tengo contrato y quiero cumplirlo. Me gusta el Real Madrid. Lo que pueda pasar tras mi contrato es el futuro y el futuro nadie lo conoce».

Brasil

«Si Brasil me quiere, esto me encanta y me hace mucha ilusión».

Retirada tras el Madrid

«No, vamos a ver».

Renovaciones

«El ambiente es muy tranquilo. Aquí hablamos de los partidos. No es un tema que preocupe al club o a los jugadores. Ellos saben lo que tienen que hacer».

Vinicius y Gavi

«Cada uno tiene sus problemas. Esto es el fútbol. Lo más importante es repestar a los jugadores y a las personas».

Tobias

«Es un jugador, que como otros, tienen mucha proyección. Los temas contractuales los hablaremos a final de temporada».

Lesiones

«Los problemas de lesiones en este equipo son los mismos que en otros equipos. Es la exigencia del fútbol. Mendy no ha tenido una temporada afortunada. Es un jugador importante y lo reemplazaremos bien».

Presidente de Brasil

«No lo conozco. Si viene estaría encantado de saludarlo».

Menos descanso que el Barça

«No me sorprende y no me molesta. Tienen un día más, pero tenemos tiempo para recuperar bien. En ese sentido no hay problema ni desventaja».