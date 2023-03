Carlo Ancelotti es la opción número uno de la selección brasileña de fútbol para liderar su próximo proyecto. La Canarinha no se esconde y ya habla abiertamente de que el entrenador del Real Madrid es el técnico ideal para que conduzca a los sudamericanos de cara a la próxima temporada. Lo ha confirmado el presidente del organismo, Ednaldo Rodrigues, que ha dejado clara su admiración por el italiano y su deseo de trabajar con él.

«Vamos a tener fe en Dios, esperaremos el momento adecuado y veremos si podemos hacerlo realidad mientras buscamos al nuevo entrenador de la selección nacional brasileña», fueron sus palabras cuando fue cuestionado por Carlo Ancelotti y la posibilidad de que sea el próxima entrenador del Brasil, aunque cabe recordar que el técnico tiene contrato con los blancos hasta 2024, pero su futuro en el banquillo la próxima temporada es incierto.

Ednaldo Rodrigues es consciente que Ancelotti tiene firmado con el Madrid hasta 2024 y no se entrometerá en ello, sino que deja entrever que esperarán al técnico hasta que sea posible contar con él: «Seremos muy éticos en nuestro enfoque y respetaremos los contratos vigentes. También respetamos en gran medida el trabajo que realiza cualquier entrenador y su club para llegar allí y hacer cualquier tipo de enfoque, sería una falta de respeto por el presidente de los clubes en cuestión».

Son declaraciones del máximo dirigente de la Canarinha para la agencia de noticias Reuters, en las que también destaca el respeto y admiración que genera el entrenador blanco en los jugadores, poniendo como ejemplo a Ronaldo Nazario y Vinicius: «Ancelotti es unánimemente respetado entre los jugadores. No solo Ronaldo Nazario o Vinicius Jr, sino todos los que han jugado para él».

No sólo en ex y jugadores, sino también en una afición que, a juicio de Ednaldo, no para de preguntar por Ancelotti y la posibilidad de que sea el técnico de la Canarinha muy pronto: «Dondequiera que vaya en Brasil, en cada estadio, él es el primer nombre por el que me preguntan los aficionados».

Como venimos contando en OKDIARIO, Ancelotti tiene un principio de acuerdo para ser el seleccionador de Brasil de cara a la próxima temporada y pese a que su contrato con el Real Madrid se extiende hasta 2024. Los blancos no pondrían resistencia a su salida. De hecho, el italiano ya habría contactado con Kaká para que actuará como su director deportivo y enlace con la Federación. Cafú sería el hombre elegido para que actuará como entrenador ayudante en esta etapa. A ambos los entrenó.

El futuro de Ancelotti es incierto y está supeditado a qué consiga este curso. La Liga está prácticamente perdida y por el camino sólo queda la Copa del Rey, de la que deben levantar la eliminatoria ante el Barça, y la Champions League, con otro camino hacia la final muy difícil.