Un nuevo escándalo salpica a la madre de Piqué y Clara Chía no da crédito

Gerard Piqué pensaba que la polémica se iba a acabar porque Shakira se ha mudado a Miami y ha empezado una nueva vida, pero estaba completamente equivocado. El empresario ha descubierto que una nueva polémica ha salpicado a su madre, Montserrat Bernabeu, una de las grandes enemigas de la cantante. ¿Qué ha pasado ahora? Antes de profundizar debemos tener en cuenta el estado de Clara Chía. La joven está sobrepasada. Se ha visto envuelta en una revolución de tamaño colosal. De un momento a otro está en boca de todos y hasta hace muy poco era anónima.

Shakira no ha tenido piedad con Clara y algunos piensan que se ha excedido. Le ha dedicado una canción que no le deja en buen lugar, pero los fans de la artista aseguran que estos ataques están más que justificados. Se ha publicado que tanto Clara como sus amigas se burlan de Shakira. Hacen alusión a su edad y a su aspecto físico. El tema que la cantante hizo con Bizarrap, según sus seguidores, está más que justificado porque habría estado mucho tiempo soportando descalificaciones.

Señalan a la madre de Piqué

No es ningún secreto, de hecho ya está confirmado. Montserrat Bernabeu no tenía buena relación con Shakira. Hace relativamente poco se filtró un vídeo de una discusión que la cantante tuvo con su suegra. No se llevaban bien. Al principio Shakira hizo muchos esfuerzos, de hecho intentó aprender catalán, pero nunca terminaron de aceptarla.

En el medio de comunicación ‘Mamarazzis’ han asegurado que Montserrat, madre de Piqué, hizo de celestina entre su hijo y Clara Chía. Quería que la joven formara parte de la familia. Supuestamente se dio cuenta de que había atracción entre ellos y no descansó hasta que Gerard abrió los ojos y empezó a ver a Clara como algo más que una empelada. Recordemos que trabajaba para él en Kosmos, una empresa que montó cuando todavía era jugador de fútbol. Como vemos, la madre de Piqué estaba deseando que Shakira se alejara y al final ha conseguido su propósito.

Clara Chía se ha quedado sin palabras

Sí, la madre de Gerard Piqué habría conseguido que Clara forme parte de la familia, pero ha tenido que pagar un precio demasiado elevado. Los fans de la cantante le han castigado duramente. Según ‘El Periódico’ han hecho una reseña en Google Maps. A la casa que habitó Shakira en Barcelona le han puesto de nombre “Casa Shakira” y a la de sus exsuegros “La Bruja Piruja”. Recordemos que la cantante puso una bruja en su balcón apuntando hacia el chalet de los padres de Piqué. Supuestamente descubrió todo lo que estaban haciendo y dejó de disimular. Mostró su descontento con ellos. ¿Qué ha hecho Clara Chía? Guardar silencio.

Shakira ha ganado la batalla

Clara está callada porque sabe que no puede hacer nada. Shakira tiene demasiado poder mediático. Ha quedado demostrado que su rivales no tienen escapatoria. Se avecina tormenta. La madre de Piqué no ha jugado limpio, según Laura Fa y Lorena Vázquez, y ahora sufrirá las consecuencias.