Nike rebaja sus zapatillas más top y los runners no dan crédito: nunca más volverán a este precio

Nike ha sorprendido a todos con una rebaja inesperada en uno de sus modelos más populares y ha desatado una oleada de reacciones entre los aficionados al deporte, concretamente al running. Y es que las famosas zapatillas Nike Winflo 11 bajan de precio como nunca antes y muchos ya aseguran que esta oportunidad no volverá a repetirse, de ahí que debas darte prisa si no quieres quedarte sin ellas.

Lo que está ocurriendo con las zapatillas Nike Winflo 11 no se ve todos los días. La marca estadounidense ha rebajado uno de sus modelos estrella para running asfáltico y ha provocado un auténtico terremoto entre los aficionados al deporte. Ahora mismo se pueden encontrar por 76,99 €, cuando su precio habitual es de 109,99 euros, es decir, tienen un 30% de descuento. Una oferta así no se ve a menudo, y los corredores más atentos no han tardado en reaccionar y comprarlas.

Las Nike Winflo 11, también conocidas como WIO-11, son unas zapatillas pensadas para correr por asfalto, ideales tanto para quienes empiezan como para quienes ya tienen kilómetros en las piernas. Lo que más destaca de este modelo es la combinación de comodidad, amortiguación y durabilidad. Vienen con una unidad Nike Air de largo completo y espuma Cushlon 3.0, lo que las hace súper agradables al pisar, incluso en rodajes largos. Además, la parte superior está hecha con una malla muy transpirable y una banda elástica en el mediopié que sujeta bien sin apretar.

Hasta ahora, las Winflo se habían mantenido estables en precio, sin grandes altibajos, lo que hace que esta rebaja sea aún más llamativa.El movimiento de Nike ha despertado todo tipo de teorías. Algunos creen que la marca está haciendo sitio en sus almacenes para un nuevo modelo, quizá unas futuras Winflo 12 o un rediseño completo. Otros simplemente piensan que quieren animar las ventas antes de verano. Lo cierto es que sea por la razón que sea, no es habitual ver un recorte de precio tan grande en un modelo tan equilibrado como este. Ni siquiera durante las rebajas de enero o el Black Friday vimos una oferta así en zapatillas de esta gama.

Y es que no estamos hablando de un modelo de gama baja, más bien lo contrario. Las Winflo 11 tienen muy buenas valoraciones entre runners y están fabricadas, además, con al menos un 50 % de materiales reciclados, algo que Nike está empezando a incorporar en casi todas sus líneas. Por eso, quienes ya las han probado aseguran que a este precio, cuesta encontrar algo similar en otras marcas sin renunciar a calidad y prestaciones, además de un diseño que incluso permite utilizarlas para el día a día y no sólo para correr.

Sin duda, estamos ante una de esas oportunidades que rara vez se repiten. Nike ha tirado la casa por la ventana con las Winflo 11 y, si estás pensando en renovar tus zapatillas, ahora mismo es difícil encontrar algo mejor por este precio. Eso sí, si estás dudando… más vale que no tardes mucho porque la fiebre por esta ganga ya ha empezado, y no parece que vaya a durar demasiado.