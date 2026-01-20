Naomi Osaka deja atónitos a todos en el Open de Australia saliendo a pista con sombrero, velo y sombrilla

«Icónica», así describían desde el Open de Australia la entrada a la Rod Laver Arena, la pista central, de la nipona Naomi Osaka, que protagonizó una de las imágenes del torneo apenas en su tercera jornada. Resultados y sorpresas, incluso el calor, quedaron a un lado al ver entrar a la pista australiana a la japonesa, una de las grandes figuras del tenis mundial y también en las pasarelas de moda. Osaka acaparó todas las miradas en su debut en este primer Grand Slam de la temporada con una entrada a pista que no dejó indiferente a nadie: sombrero, velo y sombrilla.

Desde la propia organización del torneo calificaron la aparición de la jugadora japonesa como «icónica», y no es para menos, ni una exageración, ya que Osaka saltó a la Rod Laver Arena para disputar su partido de primera ronda con un atuendo completamente fuera de lo habitual en el circuito profesional: un vestido largo de tonos turquesa, un sombrero blanco de ala ancha con un llamativo adorno superior, un velo transparente y una sombrilla que utilizó mientras saludaba al público presente en la sesión nocturna.

La escena se produjo en el último encuentro del día en la pista central, en un duelo correspondiente a la primera ronda frente a la croata Antonia Ruzic. Antes incluso de que se lanzara la primera bola, la tenista japonesa ya había conseguido monopolizar todas y cada una de las miradas del recinto y, minutos después, en las redes sociales. Las imágenes de su llegada se viralizaron de inmediato, generando una avalancha de comentarios y reacciones en plataformas digitales de todo el mundo.

Naomi Osaka, de 28 años, es una jugadora acostumbrada a romper moldes, también fuera de la pista. Su relación con la moda ha sido constante a lo largo de su carrera, y sus apariciones con equipaciones llamativas se han convertido casi en una seña de identidad.

No obstante, lo ocurrido en el Open de Australia fue un paso más allá con Naomi Osaka. La túnica larga, inspirada según explican medios especializados en la elegancia y los colores de las medusas, estaba acompañada por unos pantalones blancos arrugados y un conjunto de accesorios que reforzaban la puesta en escena.

El sombrero, blanco y de ala ancha, incluía una gran mariposa del mismo color en la parte superior, mientras que el velo transparente caía suavemente por detrás, siguiendo los movimientos de la jugadora mientras recorría la pista central. La sombrilla, desplegada durante el saludo inicial al público, completó una imagen poco habitual en un escenario deportivo de máximo nivel como la Rod Laver Arena.

Una vez concluido el ritual de entrada, Osaka plegó la sombrilla con calma y dejó tanto el sombrero como el velo cuidadosamente a un lado, antes de prepararse para el encuentro. A partir de ese momento, la cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam apareció ya con una equipación de tenis convencional para afrontar el partido ante Ruzic, devolviendo el protagonismo al juego.