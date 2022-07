Rafa Nadal explicó lo sucedido en el partido ante Lorenzo Sonego, donde por momentos llegó a perder los papeles. El tenista recriminó al italiano en el tercer set, cuando le faltaban dos juegos para cerrar el encuentro, su manera de gritar, puesto que comenzó a alargar sus gritos hasta cuando el balear estaba ya golpeando la bola, con el único objetivo de desconcentrarle. Así lo entendió el ganador de 22 Grand Slams, que se lo hizo saber tanto a su rival como al juez de silla.

El episodio sucedió justo tras cerrar el techo de la pista y tras 12 minutos sin jugar. Nadal ganaba de manera contundente, pero Sonego aprovechó el parón –provocado por su insistencia– y sus gritos para sacar de sus casillas al español, que cedió por primera vez su servicio en el partido. Aún así, terminó ganando dos juegos después y, tras contar lo sucedido, Nadal reveló que se equivocó. Al término del partido, ambos estuvieron unos segundos debatiendo en la red, teniendo que intervenir el juez de silla para indicarles que podían continuar la charla más adelante.

Ante la prensa, el manacorí explicó todo lo ocurrido: «No ha sido algo picante, no quería hacerlo como algo negativo y lo siento si le he molestado, solo quería decirle algunas cosas, pero de un buen modo, y ahora me siento mal si le ha molestado, así que lo siento si ha sido así. Ahora lo hablaré con él, no va a ser ningún problema».

«Cuando él golpea la bola, alarga el grito justamente en ese momento clave del partido cuando no había pasado antes. Cuando estoy voleando y se me alarga el grito, es molesto. No quiero decir que lo haga a propósito, no lo podemos saber, pero es curioso que ocurra en ese momento», explicó el tenista.

Nadal reconoció que, pese a que no entendió la situación, quizás había cometido un error: «Me he equivocado. Probablemente, no tendría que haberle llamado en la red. Así que me disculpo por ello, ha sido mi error. No tengo problema en reconocerlo. He hablado con él con total tranquilidad, le he expuesto una situación que estaba ocurriendo. Si volviera hacia atrás, no lo haría otra vez».

También reveló que, una vez que había pensado en lo sucedido, fue a pedir perdón a su rival: «Ha terminado el partido y me he ido a su vestuario a pedirle disculpas. Le he expuesto la situación y le he pedido perdón porque me he equivocado. En ningún caso ha sido para molestarle, simplemente le he dicho que creía que se estaba pasando de alargar el grito y me estaba molestando».

Molesto desde antes

El motivo por el que Rafa Nadal explotó contra Lorenzo Sonego estaba motivado por lo sucedido minutos antes. El italiano, que estaba viéndose superado en todos los aspectos por el tenista, buscó la manera de cambiar el rumbo del partido y para ello presionó con cerrar el techo de la pista, quejándose de la mala visión por falta de luz.

Nadal también explicó esta circunstancia, que tampoco logró entender muy bien: «Teníamos la visión clara durante todo el partido de que se iba a parar para cerrar el techo en el final de cualquier set, y se nos para en un 4-2. No entiendo bajo ningún concepto, a mi modo de entender me parece surrealista. Para mí, no se veía menos que 15 minutos antes. Qué cambia esperar tres minutos a un cambio de lado o, si se alarga el set, pues se alarga el set».

«Ha habido una presión por su parte durante todo el partido cuando anteriormente sabíamos que era otra cosa. Dicho esto, reconozco mi error y miramos hacia adelante. No ha habido ningún pique, lo que pasa es que estamos en medio de una pista. Cuando he ido a hablar con él en la red, ha sido sin ningún tipo de tensión», finalizó el tenista español.