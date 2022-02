Rafael Nadal compareció ante los medios después de completar su segunda victoria de la temporada ante Daniil Medvedev, que será número uno del mundo el próximo lunes. El manacorense, clasificado para la final del torneo de Acapulco y que sigue invicto en 2022, celebró encontrarse bien de salud y lo puso como clave para lograr victorias «de nivel» como la cosechada en un encuentro fantástico con Medvedev.

«He jugado contra un rival que es el número uno y en la superficie que más le gusta. Es cierto que aquí en Acapulco el bote es más alegre. Es una victoria de nivel», afirmaba Nadal, más que satisfecho con el triunfo.

«Después de Australia estar en la final, en unas condiciones diferentes, y manteniendo la ilusión, significa que mentalmente estoy bien. Es la una menos cuarto de la madrugada y es momento de descansar porque me viene Norrie que ganó la semana pasada un torneo», añade, sin confianzas de cara al que será su rival en la final de Acapulco, el británico Cameron Norrie.

Mantenerse con salud respecto a su pie lesionado es lo que más destaca Rafa de su preparación. «Como sabéis, tengo días mejores y otros peores. Para mí lo más importante, más que me duela o no, es que puedo jugar sin limitaciones y es lo que no podía hacer el último año y medio. Me siento liberado y en los partidos que he jugado el pie no ha sido un problema. Disfruto de cada día que el pie me permite jugar con libertad».