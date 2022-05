Rafael Nadal ha llegado al límite por las constantes comparaciones con Carlos Alcaraz. El número uno español pidió que no le siguieran preguntando sobre el tenista murciano en la rueda de prensa posterior a su victoria ante John Isner en el Masters 1000 de Roma, alegando que hay que dejar que Carlitos disfrute de su propia carrera deportiva.

«No lo sé hombre, olvidé cómo era yo, pero es que no puedo estar hablando todos los días sobre quién va a ser mejor o quién es más fuerte ahora. Lo único que podemos hacer es disfrutar de su carrera, dejad de compararlo conmigo, por muy interesante que os resulte. Si puede ganar 25 Grand Slams será genial para él y para nuestro país, pero dejemos que disfrute. Yo pude gestionar mi carrera como quise, es momento de dejarle a él que también lo haga», comentó, con cierta tensión, el tenista balear.

«No podemos estar todo el día pensando en lo que podría conseguir. Él está jugando a un nivel fantástico y, probablemente, yo en 2005 también. Pero son diferentes momentos, diferentes carreras y maneras distintas de abordar las cosas porque los tiempos cambian. No me preguntéis más porque cada vez que lo hagáis diré lo mismo, no podéis ejercer más presión sobre él. Es genial tener un jugador como Carlos, de quien disfrutar durante muchos años, pero ahora mismo sigo jugando y me concentro en lo mío», añadió Nadal.

Nadal tiene prisa por llegar a su mejor nivel y por ello se marchó a entrenar después de acabar el encuentro contra Isner, en el que se impuso en dos sets. «Desde que volví ya he dicho en varias ocasiones que tengo prisa por encontrar las mejores sensaciones posibles, esas que he perdido a raíz de la lesión. Necesito trabajar tanto como pueda en las dos próximas semanas, esa es la única manera de darme las oportunidades para competir al mejor nivel. Hoy el encuentro no fue muy exigente a nivel físico, así que sentí que podía entrenar un poco más», contó.

«Ahora mismo no pienso mucho en el rival al que me enfrente, sino en mejorar cada día. El único objetivo es ser mejor mañana de lo que lo he sido hoy, y así cada día. Tengo una buena oportunidad para ello mañana, sé que es un gran jugador que me va a exigir mucho, como ya ocurrió el pasado año, donde que le ganara fue casi un milagro», completaba Rafa, que se medirá este jueves a Denis Shapovalov en octavos de final del Masters 1000 de Roma.