Nadal cae en la trampa del ‘irrespetuoso’ Kyrgios y se despide de Acapulco

Se acabó la aventura de Rafael Nadal en el torneo ATP 500 de Acapulco. El tenista español cayó en su partido de octavos de final ante Nick Kyrgios (3-6, 7-6(2), 7-6(6)) después de tres horas de igualdad y surrealismo frente a uno de los tenistas más extravagantes del circuito. Rafa comenzó con un set a su favor y tuvo tres pelotas de partido para firmar el pase a los cuartos, pero acabó cediendo desquiciado por las artimañas de Kyrgios y su mala puntería en los momentos clave.

Rafa no se encontró cómodo una vez pasado el primer set de partido, que dominó con claridad, y vio como la rotura decisiva que le diera el pase a cuartos se alargaba en el tiempo hasta no llegar. Kyrgios tampoco lograba quebrar el saque del manacorense, llevando la segunda y la tercera manga a una muerte súbita en la que la tensión no pareció afectar al australiano, que desconcentró a Nadal hasta arrebatarle la condición de favorito.

Con 4-2 a favor en el tie break del tercer set, Nadal parecía tener la situación controlada, pero una pelota que se fue fuera por milímetros y una posterior doble falta dieron pie a la victoria de Kyrgios, que volvió a mostrar sus modales con constantes quejas y varios golpes de dudosa consideración hacia el rival, pero que en la noche mexicana le resultaron efectivos para eliminar al gran favorito al triunfo.

El torneo de Acapulco se quedó esta madrugada sin participación española, después de que, además de Nadal, cayeran eliminados dos veteranos como David Ferrer y Feliciano López. El tenista de Jávea, en su antepenúltima competición como profesional, cedió ante Alexander Zverev (7-6, 6-1) en un encuentro que se acabó tras la muerte súbita del primer set. Feliciano, por su parte, no pudo disputar el partido frente a De Miñaur por problemas físicos, abriendo de esta manera el camino del australiano a los cuartos de final.