Rafa Nadal – Berankis, en directo: Wimbledon 2022 | Tenis, hoy

Rafa Nadal se enfrenta a Ricardas Berankis en el partido correspondiente a la segunda ronda de Wimbledon 2022 en este encuentro que se disputará en la pista central del All Englando Club, míticas instalaciones situadas en las afueras de Londres. En OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online con comentarios juego a juego todo lo que ocurra en este apasionante encuentro entre Rafa Nadal y el lituano Ricardas Berankis.

Rafa Nadal – Berankis, en directo

2-2. Berankis aguanta

Buenos golpes ahora de Berankis, que dejó sorprendido hasta a Rafa Nadal con alguno de los puntos que le valieron para mantener el empate.

2-1. Animal Nadal

Rafa Nadal no ha dado opción a su adversario en este juego con grandes saques del tenista manacorí, aunque hizo una doble falta antes de llevarse el último punto. Dos ace hizo el mejor tenista de todos los tiempos.

1-1. Empata Berankis

Muy impreciso Rafa Nadal en este juego, enviando varias bolas fuera de la pista y a la red. Iguala este inicio de partido Berankis.

1-0. ¡Arranca bien Nadal!

Se adelanta Rafa Nadal en un juego en el que logró hacer un ace y que se aprovechó de dos bolas que mandó a la red el tenista lituano que hoy tiene delante.

¡Comienza el partido!

Ya está en juego este Rafa Nadal – Berankis en la pista central del All England Club. El tenista manacorí se juega estar en la tercera ronda de Wimbledon 2022. ¡Sirve el español!

Saltan a la pista

¡¡Se escucha al público aclamando a los dos tenistas!! Ya están saliendo por el túnel de vestuarios Rafa Nadal y Ricardas Berankis, así que hay poco más que decir. Esto está a punto de arrancar después del sorteo de campo y un pequeño peloteo.

En nada arranca el partido

En breves momentos tienen que saltar los dos tenistas a la pista central del All England Club, situado en las afueras de Londres, donde se disputa este mítico e histórico torneo de Wimbledon. Estamos expectantes y mordiéndonos las uñas esperando que Rafa Nadal salte a la pista para tratar de batir a Ricardas Berankis en este encuentro de segunda ronda.

Rendidos a Nadal

Es una obviedad que Rafa Nadal es el mejor tenista de la historia y que todos los aficionados de este deporte no dejan de alabarle. También los jugadores actuales y los retirados han caído a su calidad y el último ha sido el ex número 1 del mundo Andy Roddick, quien ha destacado una de sus muchas virtudes que asegura que no se le valora en exceso al manacorí. Todas sus declaraciones, en este enlace.

El escándalo del Covid

La tenista Alize Cornet ha destapado la caja de pandora al asegurar que en Roland Garros hubo casos de positivos por Covid de tenistas importantes y que no dijeron nada para seguir compitiendo. Aseguró que la gente se sorprendería con los protagonistas. Todo esto ha salido después de los casos de Berrettini y de Cilic, que tienen que abandonar Wimbledon 2022. Todos los detalles, aquí.

A la espera

Acaba de terminar el partido entre Katie Boulter y Karolina Pliskova con victoria de la británica. Este era el encuentro que se estaba disputando en la pista central del All England Club y que precedía al choque de Rafa Nadal, por lo que ahora se ultimarán los preparativos y el manacorí y Berankis saltarán a la pista para pelotear antes de que arranque el partido.

Bautista abandona

Roberto Bautista ha anunciado públicamente que ha informado a la organización de Wimbledon 2022 que abandonaba la competición tras haber dado positivo por Covid-19. El tenista español, que se había plantado en segunda ronda y que tenía que disputar su partido hoy, ha asegurado que los síntomas no son fuertes, pero la normativa le obliga a retirarse. Toda la información, pinchando aquí.

Paula Badosa gana

Una de las grandes noticias del día ha sido la victoria de Paula Badosa frente a Irina Bara en dos sets. La tenista española ganó cómodamente 6-3 y 6-2 y estará en la siguiente ronda de Wimbledon 2022. Ahora en la tercera ronda se tendrá que enfrentar a la veterana Petra Kvitova. La crónica del partido, en este enlace.

¿A qué hora empieza el partido de Rafa Nadal hoy?

El partido de Rafa Nadal contra Ricardas Berankis comenzará hoy, jueves 30 de junio, no antes de las 15:45 horas, pudiendo retrasarse en función de lo que duren los partidos que se disputan previamente en la pista central, donde se tiene que decidir este encuentro de segunda ronda.

¿Dónde ver el partido de Rafa Nadal hoy en Wimbledon?

Los partidos de Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz en Wimbledon 2022 se podrán ver en directo y en vivo online en España desde el canal Vamos, de Movistar+, ya sea desde el decodificador como en la aplicación. Además, en OKDIARIO te informamos con la mejor previa, el análisis y la narración en directo con comentarios juego a juego de este encuentro de tenis.