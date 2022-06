Aumenta el brote de coronavirus en Wimbledon: Bautista da positivo y abandona el torneo

Roberto Bautista se ha despedido de Wimbledon tras anunciar que ha dado positivo por Covid-19. El tenista español, que venía de hacer final en Mallorca donde cayó en tres sets ante Tsitsipas tras un partido muy peleado, había ganado su primer partido en el Grand Slam británico con solvencia ante el húngaro Attila Balázs (6-1, 6-0, 6-3) y se enfrentaba al colombiano este jueves al colombiano Daniel Galán en segunda ronda.

«Hoy he notificado a Wimbledon mi baja. He dado positivo en Covid-19. Afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias por vuestro apoyo. Espero volver pronto», anunció el tenista de Castellón en sus redes sociales. Bautista venía en un gran momento de forma y con esperanzas de lograr un buen resultado en Wimbledon.

Hoy he notificado a @Wimbledon mi baja. He dado positivo en Covid-19. Afortunadamente, los síntomas no son muy graves, pero creo que es la mejor decisión. Gracias por vuestro apoyo. Espero volver pronto.

–

I had to withdrawal because Covid. Hope to be back soon. 🙏🏻 pic.twitter.com/QofBTobMLe

— Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) June 30, 2022