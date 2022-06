Cuando Rafa Nadal recibe elogios, los motivos habituales suelen ser su pundonor, su fortaleza mental o su juego desde el fondo de la pista. Mucho menos frecuente es que escuche alabanzas por su juego cerca de la red, una de sus armas menos empleadas. Sin embargo, el ex jugador estadounidense Andy Roddick, antiguo número uno mundial, ha asegurado que el balear también está a la altura de los mejores especialistas en este apartado.

«Nadal puede que sea el mejor voleador del mundo. No se habla de eso porque no lo hace muy a menudo. Me encanta verlo en la hierba. Es similar a Hewitt. Breve lista de los mejores voleadores de nuestra generación. Simplemente no tenían que hacerlo tan a menudo», escribió Roddick en sus redes sociales.

— andyroddick (@andyroddick) June 28, 2022