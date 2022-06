Nadal: «Por mis circunstancias la victoria es lo más importante»

Rafael Nadal no tuvo un debut ni mucho menos fácil en Wimbledon. El tenista balear solventó el encuentro ante un gran Francisco Cerúndolo en cuatro sets y al término del choque mostró sus primeras sensaciones a pie de pista. Lo más importante, como aseguró el jugador balear, es ir ganando y sumando sensaciones en hierba, superficie en la que no jugaba un partido oficial desde 2019.

«Primero de todo felicitar a Fran, empezó a jugar muy bien y ha sido muy duro como oponente. Llevaba tres años sin jugar en esta increíble superficie. Estoy muy contento de volver después de tres años aquí. Es increíble jugar aquí», comenzó Rafa, aclamado por el público presente en la pista central del All England Club.

«No es una superficie en la que juguemos habitualmente, especialmente en mi caso, por diferentes razones, como he dicho, los últimos tres años no he puesto un pie en hierba así que lleva un tiempo jugar el primer partido», comentaba Rafa, sobre su primer partido oficial en hierba desde 2019. «Cada partido es un test, hoy ha sido uno de esos importantes test. En el principio del torneo, especialmente, las circunstancias por las que he llegado aquí, la victoria es lo más importante porque me da otra oportunidad de volver a entrenar mañana y tener otro partido para seguir acostumbrándome a la hierba», añadía el ganador. .

Nadal habló de su edad y de los pocos torneos que le quedan jugar en hierba. «Solía recordar esos días en los que jugaba la final en Roland Garros y luego iba a Queen’s, pero mi cuerpo no me permitirá hacerlo más», bromeaba Rafa a pie de pista.

«Tenía que tener algunos días libres después de Roland Garros, hacer algunas cosas en el pie como muchos saben, así que para mí lo más importante es que estoy en Wimbledon 2022 y que he ganado el primer partido», zanjaba Rafa, que se despedía con una gran ovación del respetable y pensando ya en el encuentro de segunda ronda ante Berankis.