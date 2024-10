Meses después de que terminaran los Juegos Olímpicos de París, la nadadora Luana Alonso sigue dando que hablar. La paraguaya se hizo viral durante la cita olímpica por una información que salió a la luz que aseguraba que había sido expulsada de la Villa Olímpica por ciertas conductas inapropiadas. Por si fuera poco, decidió retirarse a sus 20 años después de los Juegos, algo que también sorprendió a muchos. Ahora ha ido más allá y ha decidido abrir una cuenta en Onlyfans.

«Tuve sentimientos encontrados porque no me fue como yo quería, para poder terminar mi carrera a gusto, pero estoy feliz de que mi última competencia sea en unos Juegos Olímpicos», dijo en una entrevista para la agencia The Associated Press. «No me estoy retirando por esa presión (de las redes sociales). Eso es totalmente aparte, yo siempre supe sobrellevar las redes sociales con mi carrera deportiva», aclaró.

Dos meses después de finalizar los Juegos Olímpicos, la nadadora ha publicado post en sus redes sociales informando sobre su nueva faceta como creadora de contenido en Onlyfans, donde muchos deportistas venden contenido sin censura a cambio de la cuota que pagan los usuarios por ver esas fotos y vídeos. En su perfil, la paraguaya tiene un mensaje donde afirma «no te arrepentirás» y los usuarios pueden acceder por 35 dólares al mes a ese material que publica. Hasta el momento, parece que el contenido de la ex nadadora no es sexual, sino que lo utiliza como forma de ingresar un dinero extra a través de una conexión más personal con sus seguidores.



Luana Alonso dio su versión

La nadadora paraguaya se pronunció en sus redes sociales sobre las acusaciones que decían que el Comité Olímpico de Paraguay (COP) había solicitado a la deportista que abandonara la Villa Olímpica de la capital francesa. Una petición que habría llegado después de haber generado un «ambiente inadecuado» para su propia delegación después de haber salido de turismo por la capital francesa.

Concretamente, Luana Alonso respondió a través de una historia de su cuenta de Instagram. «Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado», empezaba diciendo antes de advertir a sus seguidores: «Dejen de difundir información falsa», afirmaba sobre las noticias que circulaban. «No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten», concluía la nadadora.

La polémica se inició después de un correo electrónico en el que Larissa Schaerer, jefa de la delegación paraguaya en los Juegos Olímpicos, dio a conocer a Luana acerca de la decisión que se tomó. La razón por la que la nadadora fue excluida de la Villa Olímpica se debe a que hace varios días, cuando su participación concluyó, la atleta informó acerca de su salida para irse de vacaciones por la capital francesa, incluyendo un día en Disneyland. Sin embargo, después de unos días, la nadadora regresó a la Villa Olímpica, lo cual está prohibido por el reglamento.

Semanas después de todo el lío, Luana Alonso dijo que el Comité Olímpico Paraguayo «le prohibía hacer tiktoks», añadiendo que «no es su culpa que la natación paraguaya esté muerta» y que «en Paraguay le pusieron un entrenador malísimo y que cuando estaba en EE.UU. entrenaba solo 3 horas por día y por eso pudo mejorar su performance». También dijo que «ella renunció porque no le gustaba más la natación y no le gustaba más entrenar» y que «nunca le valoraron» por sus 18 años carrera, ya que «nada desde los dos años».