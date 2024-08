Luana Alonso se pronuncia tras los rumores de su expulsión de la Villa Olímpica

Luana Alonso no deja de ser protagonista en los Juegos Olímpicos de París. La nadadora paraguaya se ha pronunciado ahora en sus redes sociales sobre las acusaciones que decían que el Comité Olímpico de Paraguay (COP) había solicitado a la deportista que abandonara la Villa Olímpica de la capital francesa. Una petición que habría llegado después de haber generado un «ambiente inadecuado» para su propia delegación después de haber salido de turismo por la capital francesa.

Concretamente, Luana Alonso ha respondido a través de una historia de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 675.000 seguidores. La respuesta ha llegado con una imagen donde se aprecia a la deportista observando el sol desde la Villa Olímpica. «Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado», empieza diciendo antes de advertir a sus seguidores: «Dejen de difundir información falsa», afirma sobre las noticias que han ido circulando en estos últimos días en medios de comunicación y redes sociales. «No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten», concluye la joven nadadora de 20 años con rotundidad pese a todo lo que se ha hablado.

La polémica se inició después de un correo electrónico en el que Larissa Schaerer, jefa de la delegación paraguaya en los Juegos Olímpicos, dio a conocer a Luana acerca de la decisión que se tomó. La razón por la que la nadadora fue excluida de la Villa Olímpica se debe a que hace varios días, cuando su participación concluyó, la atleta informó acerca de su salida para irse de vacaciones por la capital francesa, incluyendo un día en Disneyland. Sin embargo, después de unos días, la nadadora regresó a la Villa Olímpica, lo cual está prohibido por el reglamento.

«Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del equipo de Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas», dicen desde el Comité Olímpico de Paraguay. Insisten en que el único fin de esta decisión es el de mantener el orden entre los atletas paraguayos y así evitar distracciones innecesarias por parte de sus compatriotas, pese a que ella lo niege.

Luana Alonso y sus líos

La primera polémica que protagonizó la nadadora paraguaya se trató de una decisión personal que tomó y compartió, y que generó el asombro del mundo del deporte. Fue el pasado sábado 27 de julio cuando Luana Alonso participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, concretamente en la prueba de los 100 metros estilo mariposa, sin embargo, su actuación no fue la mejor y terminó en la sexta posición de su eliminatoria, por lo que no logró avanzar a semifinales y quedó eliminada rápidamente.

Posteriormente, Luana Alonso informó al mundo acerca de su retirada de la natación, ya que prefería continuar con su camino como influencer, hecho que provocó el asombro de sus seguidores, sobre todo debido a la edad, pues aún es muy joven, con tan solo 20 años de edad. En las redes sociales, la nadadora es bastante conocida, pues cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram, por lo que buscará seguir explorando ese camino como modelo en lugar de nadadora profesional.

«Natación: gracias por permitirme soñar, me enseñaste a luchar, a intentar, la perseverancia, el sacrificio, la disciplina y muchas cosas más. Te di parte de mi vida y eso no lo cambio por nada en el mundo porque viví las mejores experiencias de mi vida, me diste miles de alegrías, amigos de otros países que siempre los voy a llevar en mi corazón, oportunidades únicas. No es un adiós, es un hasta pronto» expresaba la deportista.